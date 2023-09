Mann wirft Pflastersteine in Glastür von Kasseler Tanzschule

Von: Ulrike Pflüger-Scherb

Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeiwagens. © DPA/Friso Gentsch

Nachdem ein 23-jähriger Mann am Dienstagmorgen die Glastür einer Tanzschule in Kassel beschädigt hatte, landete er im Gefängnis. Er wurde bereits mit einem Haftbefehl gesucht.

Kassel – Die Fahndung nach einem Randalierer, der eine Glastür an einer Tanzschule mutwillig beschädigt hat, führte am Dienstagmorgen in der Innenstadt zur Festnahme eines bereits mit Haftbefehl gesuchten 23-jährigen Tatverdächtigen.

Nach Angaben von Polizeisprecherin Ulrike Schaake hatte eine Passantin gegen 5.55 Uhr die Polizei alarmiert, da ein Mann in der Werner-Hilpert-Straße mit Pflastersteinen die Glastür einwarf und anschließend in Richtung Innenstadt flüchtete. Die sofort eingeleitete Fahndung durch mehrere Streifen des Polizeireviers Mitte habe anhand der von der Zeugin abgegebenen Personenbeschreibung schnell zum Erfolg geführt, denn keine fünf Minuten später klickten für den Tatverdächtigen in der Rudolf-Schwander-Straße die Handschellen.

Den erheblich alkoholisierten 23-Jährigen hätten die Polizisten auf das Revier gebracht. Dort stellten die Beamten fest, dass der polizeibekannte Wohnsitzlose mit somalischer Staatsangehörigkeit bereits mit einem Haftbefehl wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz gesucht wird. Die Polizeibeamten brachten ihn aus diesem Grund zur Verbüßung einer Freiheitsstrafe in die Justizvollzugsanstalt Kassel.

Da der 23-Jährige durch das Einwerfen der Glastür einen Schaden von rund 1000 Euro angerichtet hat, muss er sich darüber hinaus wegen Sachbeschädigung verantworten. (Ulrike Pflüger-Scherb)