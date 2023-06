Marcella W. (13) aus Kassel wird seit Mitte Mai vermisst

Von: Ulrike Pflüger-Scherb

Wird vermisst: Marcella W. (13) aus Kassel. © POLIZEI KASSEL

Die 13-jährige Marcella W. wird vermisst. Das Mädchen stammt aus Kassel und lebt derzeit in einer Jugendhilfeeinrichtung im nördlichen Landkreis Kassel.

Kassel - Dort ist sie seit Mitte Mai verschwunden, wobei sie über Soziale Netzwerke weiterhin Kontakt zu Menschen aus ihrem Umfeld halte, so Polizeisprecher Matthias Mänz.

Bereits in der Vergangenheit wurde Marcella W. einige Male vermisst, tauchte aber nach einiger Zeit immer wieder auf. Da sie nun aber bislang nicht zurückkehrte und auch keine Angaben zu ihrem derzeitigen Aufenthaltsort macht, hoffen die Ermittler der Kasseler Kripo nun auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Beschreibung: Marcella W. ist 1,70 Meter groß, hat eine schlanke Gestalt und schwarze schulterlange Haare. Zu ihrer Bekleidung ist nichts bekannt. Hinweise an die Polizei in Kassel unter Tel. 0561/9100. (use)