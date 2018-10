Schilddrüse: Wann ist eine Operation sinnvoll?

Erkrankungen der Schilddrüse sind häufig und ihre Zahl ist in den letzten Jahren stark gestiegen. Rund ein Viertel der Bevölkerung ist davon betroffen.

In einer Patientenveranstaltung der HNA am Montag, dem 15. Oktober 2018, informieren Experten des Marienkrankenhauses von 18:00 bis 20:00 Uhr über die zahlreichen Erkrankungen dieses Organs und die therapeutischen Optionen.

Im Vordergrund steht die Frage, wann eine Operation, eine medikamentöse Therapie oder eine Radiojodtherapie sinnvoll sind. Thema wird auch die Therapie der Autoimmunerkrankung Hashimoto-Thyreoditis sein, bei der viele Patienten davon ausgehen, dass eine Operation notwendig ist.

"Hashimoto ist aber eine Autoimmunerkrankung, die normalerweise nur in Ausnahmefällen operiert werden muss", führt Dr. Jung Reiermann, Fachärztin für Endokrinologie und Nuklearmedizin und Leiterin der Schilddrüsenpraxis am MVZ des Marienkrankenhauses Kassel, dazu aus. Privatdozent Dr. Wulf Hamelmann, Chefarzt der Chirurgie und Leiter des Zentrums für Schilddrüsenchirurgie am Marienkrankenhaus Kassel, ergänzt: "Suspekte Knoten im Gewebe der Schilddrüse sind eine der typischen Gründe für eine Operation."

+ Privatdozent Dr. med. Wulf Hamelmann

Chefarzt der endokrinen Chirurgie am Marienkrankenhaus Kassel

+ Dr. med. Jung Reiermann

Fachärztin für Endokrinologie und Nuklearmedizin Leiterin der Schilddrüsenpraxis am MVZ des Marienkrankenhauses Kassel

Über die Entstehung, die Diagnostik und die Therapie von Erkrankungen der Schilddrüsen informieren die beiden Experten am Montag, den 15. Oktober im Rahmen der Patientenveranstaltung der HNA.

Patientenveranstaltung „Schilddrüsenerkrankungen“

Montag, 15. Oktober 18 - 20 Uhr

HNA Frankfurter Straße 168,

Kassel Sitzungszimmer 1. Etage

Begrenzte Teilnehmerzahl

Telefonische Anmeldung ist erforderlich

unter: 0561/203-1256

Die Veranstaltung ist kostenlos.

Wir freuen uns auf Sie.