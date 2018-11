Sanitätshaus Medicus ist Marktführer der Region im Bereich Pflegehilfsmittel

Großes Einzugsgebiet: Das Sanitätshaus Medicus ist mit mehreren Filialen in Nordhessen und Südniedersachsen vertreten. Foto: Medicus/nh

Seit fast zwei Jahrzehnten steht das Sanitätshaus Medicus als Vollsortimenter für vorbildlichen Service, höchste Kompetenz und Qualität aus einer Hand in allen relevanten Versorgungsbereichen der Hilfsmittelbranche.

Als gesicherter Marktführer in Nordhessen und Südniedersachsen hat sich der Anbieter als zuverlässiger Partner für Kliniken, Pflegeheime und –dienste, Patienten und Angehörigen bewährt. Mehrere Filialen und ein dementsprechend großes Einzugsgebiet runden die persönliche Beratung, das breite Angebot an Hilfsmitteln und die Kompetenz, Qualität und Flexibilität der Gesundheitsexperten ab.

Vertrauen ist die Grundlage für den Erfolg

Gemeinsames Ziel der Mitarbeiter von Medicus ist dabei immer die bestmögliche und nachhaltige Gesundheitsversorgung – unabhängig ob es dabei „nur“ um Einlagen oder orthopädische Maßschuhe geht oder um die optimale Pflege und Versorgung in der ambulanten beziehungsweise stationären Pflege. Für viele Kliniken, Krankenhäuser, Senioren- und Pflegeheime sowie Pflegedienste in der Region ist Medicus daher zugleich ein verlässlicher wie kompetenter Dienstleister – wovon unter anderem auch die Niederlassung im Klinikum Kassel zeugt. Eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Ärzten, Krankenkassen und Berufsgenossenschaften ist im Dienste der Patienten für eine stets optimale Versorgung daher eine Selbstverständlichkeit.

Alles aus einer Hand – und noch ein bisschen mehr

Wenn es um professionelle Kompressionsversorgung geht, ist das Sanitätshaus Medicus als zertifiziertes Kompression- und Lymph-Kompetenz-Zentrum erster Ansprechpartner in der Region. Das Unternehmen wurde daher zum medi compression center zertifiziert.

Bereits in der Beratungsphase achtet das speziell ausgebildete Fachpersonal auf die individuellen Besonderheiten jedes einzelnen Patienten. Aufklärungs- und Informationsarbeit, um Venen- und Lympherkrankungen bereits im Entstehungsstadium entgegenzuwirken, leisten die Mitarbeiter entweder in einer der Filialen, direkt vor Ort bei den Betroffenen oder auf Messen. Zahlreiche Produkte namenhafter Hersteller der Kompressionsversorgung stehen in den Filialen bereit und überzeugen mit entsprechender Qualität und Diskretion dank hoher Alltagsintegrität. Durch die vielfältigen Möglichkeiten ist ein Kompressionstrumpf daher nicht nur ein Hilfsmittel, sondern auch ein modisches Accessoire.

Aber auch in den Bereichen der Brustversorgungen bietet das Sanitätshaus Medicus Erfahrung und Kompetenz: Von einem Spezial-BH, Bademode oder Brustprothese finden Kunden die nötige Unterstützung. Bandagen aller Art, sowie Orthesen, Prothesen, Schuheinlagen und Maßschuhe ergänzen die vorgenannten Bereiche. So erfahren Kunden stets ein hohes Maß an Individualität bei persönlicher Beratung und entsprechender Qualität.

Stetige Kompetenzerweiterung durch Schulungen

Neben den typischen Bereichen eines Sanitätshauses wie der Rehabilitationstechnik, Orthopädie- und Orthopädieschuhtechnik, Homecare, dem Sanitätsfachhandel mit Sprechstundenartikeln, Bandagen, Alltags- und Gehhilfen und weiteren Bereichen trumpft das Sanitätshaus Medicus durch geschulte Mitarbeiter mit diversen Zertifikaten und damit verbundenen, zusätzlichen Versorgungsbereichen auf

So finden Betroffene zum Beispiel auch Hilfe, wenn es um den Nachwuchs geht. Dank eines zertifizierten rehaKind Fachberaters glänzt der Gesundheitsanbieter mit speziellem Wissen in der Hilfsmittelversorgung von Kindern und ist für den Themenkomplex der multidisziplinären Versorgung besonders geschult.

Service und Nachhaltigkeit stehen ganz oben

Als besondere Serviceleistung gibt es für die Versorgungsbereiche, in denen durch Ausschreibung eine Versorgung nicht stattfinden darf, eine kostenlose Leihlieferung. So sind die Patienten in dringenden Fällen erstmal versorgt, bis letztlich der berechtigte Versorger liefert.

Alles in allem haben Patienten, Pflegende und Angehörige mit dem Sanitätshaus Medicus einen vertrauensvollen Partner für eine leistungsstarke und qualitative Versorgung zum Wohle der Gesundheit. Ganzheitliche Versorgungen ermöglichen den Kunden kurze und schnelle Wege und stets einen direkten Ansprechpartner.

Weitere Infos unter: www.medicus-ks.de