Araberin sucht Familienanschluss

Wenn sich Fremde Davina nähern, weicht sie scheu zurück. Doch wenn ihr Besitzer sie zum Galopp auffordert, zeigt das einjährige Fohlen, was in ihm steckt.

Mit raumgreifenden, fließenden Bewegungen aus der Hinterhand fliegt das anmutige Tier, das einmal eine stattliche Vollblut-Araber-Stute werden wird, nur so dahin. Die kräftigen Fesseln scheinen für das Springreiten wie gemacht. Die runde, leicht gesenkte Kruppe deutet an, dass Davina auch Talent für das Western-Reiten haben wird. Und die langen Beine seien wie gemacht für das Dressur-Reiten, sagt Rafael Yaari.

Neuer Besitzer in der Region gesucht

Der Hobby-Züchter aus dem Kasseler Stadtteil Bad Wilhelmshöhe will das Fohlen verkaufen – aber nur in nachgewiesener Maßen gute Hände und an einen Käufer aus der Region. „Ich liebe diese Tiere und schaue regelmäßig, ob es ihnen gut geht. Ich möchte, dass Davina Familienanschluss findet“, sagt der gebürtige Brasilianer, der als Lehrer an einer Waldorf-Schule tätig ist.

Er werde gegenüber dem Käufer sicherstellen, dass das Araber-Fohlen nicht doch irgendwann an einen professionellen Züchter weiterveräußerte werde, dem es nur um den Gewinn gehe, betont Yaari. Seine Vorsicht ist wohl nur zu berechtigt. Denn das Fohlen gehört zur Linie der russisch gezogenen Vollblut-Araber, die Yaari ausschließlich züchtet, und hat berühmte Eltern. Davinas Vater Davidoff sei ein Elite-Pferd, ein Allround-Talent für Dressur, Springen und Show-Reiten. „Er hat hochprämierte Nachkommen in der ganzen Welt“, berichtet der Hobby-Züchter.

Ähnliches gelte für Davinas Mutter Ghaniyah, die er in Holland erworben habe. Diese sei in den Niederlanden als „Sternstute“ eingestuft und ein bekannter Showchampion gewesen.

Vollblut-Araber-Pferde seien schon im 17. Jahrhundert nach Russland, gelangt, beispielsweise als Staatsgeschenk für die Regierung, berichtet Yaari. Die Nachkommen der dort gezogenen Pferde zeichneten sich durch Schönheit und umfassendes Leistungsvermögen gleichermaßen aus. „Sie sind Alleskönner“, sagt der Hobby-Züchter. Die zum Verkauf stehende Davina weise alle diese Merkmale in besonderem Maße auf: große Augen, das Kopfprofil – Dish genannt –, die kleinen Ohren, der hübsche Kopf, der Schwanenhals und der hochtragende Schweif. Davina hat die vollen Papiere des Verbands für Sportaraber und die Prämierung 2*. Sie ist gechipt, regelmäßig entwurmt worden und beherrscht auch das Fohlen-ABC, versichert Yaari und ergänzt: „Vom Charakter her ist sie menschenbezogen, sensibel und hochintelligent.“ Da sie wohl ein Stockmaß von 1,60 Meter erreichen werde, könne sie später problemlos von Erwachsenen geritten werden. „Wenn sich ein Käufer fände, der sich gut um Davina kümmert, aber keine geeignete Auslauffläche hat, kann er das Pferd gern auch bei ihm in Pension geben“, sagt der Hobby-Züchter. (pdi)