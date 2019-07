Marktplatz: Erholungsoase mit tollem Ausblick

Kassel. Eine weiß getünchte Gartenhütte, Obstbäume und -sträucher, viele schöne Blumen, ein Kartoffelfeld und ein Tomaten-Gewächshaus, in dem die Früchte reifen. Im Teich tummeln sich die Goldfische.

Vom Freisitz des sanft abfallenden Hanggrundstücks der Kleingartenanlage genießt man einen atemberaubenden Blick auf die Dönche, den Süden von Kassel und das Baunataler Volkswagenwerk. „In diesen Kleingarten habe ich mich sofort verliebt“, sagt Werner Neuhaus. Vor fünf Jahren hat der Rentner diese Erholungsoase vom Kleingartenverein Dönche e.V. im Stadtteil Brasselsberg gepachtet und viel Schweiß und Geld in ihre Verschönerung investiert.

Nun trennt er sich schweren Herzens von seinem 400 Quadratmeter großen Kleinod. Der Gartenarbeit sei er körperlich nicht mehr gewachsen, berichtet der gelernte Ingenieur. Er will den Garten – samt sämtlichem Zubehör und der von ihm umfassend renovierten Gartenhütte gegen eine angemessene Abstandszahlung in gute Hände geben. Der Erwerber müsse dann allerdings auch Mitglied im Kleingartenverein Dönche werden und Pacht zahlen. „Ich habe nur nette Nachbarn“, versichert Neuhaus.

Liebevoll gehegt und gepflegt

Als er den Kleingarten seinerzeit übernommen hatte, sei dieser ein „Schrotthaufen“ gewesen, erinnert sich Neuhaus. Er habe Obstbäume gepflanzt, das Grün und den Teich wieder in Schuss gebracht, ebenso die Gartenhütte, in der er einen robusten Holzboden verlegte, berichtet Neuhaus. Die Fassade habe er neu verputzt und teilweise mit Holzpaneelen verkleidet, die Dachfirste mit Biberschwänzen versehen und alles neu gestrichen. Für Komfort sorgt drinnen eine Einbauküche mit Kühlschrank. Ein Flüssiggas-Heizgerät verbreitet an kühlen Tagen wohlige Wärme. Auch die Elektrik in der Hütte habe er erneuert und eine Wasserleitung in die Hütte verlegt, berichtet Neuhaus. Schließlich brachte er auch den Freisitz auf Vordermann. Dort hat der heute 70-Jährige viele schöne Grillabende verlebt. „Das ist wie im Urlaub. Hier kann man auch mal bequem eine Nacht verbringen“, schwärmt er.

Werner Neuhaus hat an die Gartenhütte einen Werkstatt-raum angebaut, der mit diversem Werkzeug und einem Hochdruckreiniger voll ausgerüstet ist. Dort steht auch ein guter Motor-Rasenmäher, der im „Gesamtpaket“ des Zubehörs ebenfalls enthalten ist. Dazu gehören auch die erntereifen Frühkartoffeln.

Näheres zum Kleingartenverein unter: kleingartenanlage-doenche.de (pdi)