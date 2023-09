Marokkaner aus Kassel in Sorge um Heimat: Gastronom hat Familie im Erdbebengebiet

Von: Bastian Ludwig

In Gedanken in seiner Heimat: Marouane Hamdache vom Restaurant „Marrakech“. © Bastian Ludwig

Ein schweres Erdbeben hat in Marokko mehr als 2000 Tote gefordert. Ein Kasseler Gastronom aus Marokko fürchtete um seine Familie und Freunde.

Kassel – Marouane Hamdache hat in der Nacht zu Samstag nicht geschlafen. „Bis 7 Uhr morgens habe ich mit meiner Familie und Freunden in Marokko telefoniert“, erzählt der gebürtige Marokkaner, der am Kasseler Steinweg das Restaurant „Marrakech“ betreibt. Dass bei dem schwersten Erdbeben der vergangenen Jahrzehnte in seiner Heimat mehr als 2000 Menschen gestorben und noch mal genauso viele verletzt worden seien, lässt ihn auch im Tausende Kilometer entfernten Kassel nicht los. „Nur 30 Sekunden Erdbeben haben dort alles verändert“, sagt Hamdache.

Kasseler Gastronom nach Erdbeben in Sorge um seine marokkanische Familie

Umso erleichteter war der Gastronom, als er erfuhr, dass es seiner Mutter und seiner Schwester gut geht. Die Schwester wohnt in Agadir, wo Hamdache einst als Küchenchef in Hotels arbeitete und das vom Erdbeben betroffen ist. Die Mutter lebt noch in der Heimat der Familie, in Khouribga – nördlich von Marrakesch. Beide hätten das Beben heftig gespürt, Gläser und Lampen hätten gewackelt, aber zum Glück seien ihre Wohnungen nicht beschädigt worden. „Sie leben seitdem aber wie fast alle anderen auf der Straße. Keiner traut sich mehr in die Häuser, auch weil es am Sonntag weitere Nachbeben gab“, erzählt der Marokkaner.

Hamdache ist dankbar, dass seine Mutter – nicht nur wegen ihrer Kochkünste – in ihrem Heimatort so beliebt ist. Viele hätten der verwitweten Frau in den vergangenen Stunden geholfen. „Sie passen auf meine Mama auf. In Marokko unterstützen sich die Menschen ganz selbstverständlich gegenseitig in der Not. Es gibt nicht deins und meins. Herz trifft Herz.“

Erdbeben überraschte viele: Familien sitzen vor ihren zerstörten Häusern in Marrakesch. © dpa

Auf dem Smartphone verfolgt Hamdache die vielen Videos und Berichte über spontane Hilfsaktionen von Menschen. „Wenn du in Marokko auf eine Hilfsorganisation wartest, bist du schon tot.“ Auch er habe bereits Geld in seine Heimat geschickt.

Es bedrücke ihn, wenn er die vielen Zerstörungen – auch von historischen Stätten – sehe. Auf dem zentralen Marktplatz Jemaa el-Fna in Marrakesch sei ein Teil des Minaretts eingestürzt. Zum Glück sei die Katastrophe im Sommer geschehen und nicht im Winter, wenn es kalt ist. Weil das letzte schwere Erdbeben mehr als 60 Jahre her sei, habe aber kaum einer damit gerechnet.

Im Gespräch mit seinen früheren Kollegen aus Agadir habe er erfahren, dass auch die dortigen Touristen nicht in den Hotels schliefen, sondern im Außenbereich auf der Terrasse. Während vielerorts die Straßenbeleuchtung ausgefallen sei, funktioniere in den Wohnungen seiner Verwandten und Freunde der Strom. „Auch das W-Lan geht noch. So bleiben wir in Kontakt.“

Waren für sein Restaurant in Marokko gekauft – zweieinhalb Monate vor dem Erdbeben

Er selbst war vor zweieinhalb Monaten zuletzt in Marokko – auch um Waren für sein Restaurant einzukaufen. Erst vor wenigen Tagen habe seine Mutter noch eine Ladung Gebäck aus Marokko nach Kassel geschickt, das sie dort mit Nachbarn herstelle. „Das sind Kunstwerke.“

Auch aus Kassel erreichten den Restaurantinhaber viele aufbauende Worte. Seit Freitagabend stand sein Smartphone nicht mehr still. „Sehr viele Stammgäste haben mir geschrieben und sich erkundigt, ob es meiner Familie und meinen Freunden in Marokko gut geht“, sagt er. Diese Anteilnahme freue ihn sehr. (Bastian Ludwig)

