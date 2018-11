Martini-Sommer im November: Temperaturen bleiben mild in der Region

Mild und überwiegend trocken: In der kommenden Woche bietet es sich an, noch einmal einen schönen Herbstspaziergang zu unternehmen. Das Foto ist am Edersee nahe Rehbach entstanden.

Der November - so denkt man landläufig - ist ein kalter und nasser Monat. Doch nicht nur der Sommer, sondern auch der Herbst 2018 ist ein bisschen anders als sonst.

Denn zum Beginn der Karnevalssaison am 11. November ist das Wetter für die Jahreszeit ungewöhnlich mild. Im Süden werden sogar Temperaturen bis fast 20 Grad erwartet. Und auch zu den Laternen- und Martinsumzügen muss man sich dieses Jahr nicht allzu warm einpacken.

Nach Angaben des DWD baue sich ab Mitte kommender Woche bereits ein neues Hochdruckgebiet über Deutschland auf, was zu warmen Werten und sonnigen Tagen nach Nebelauflösung führe.

So wird das Wetter in Nordhessen und Südniedersachsen

Nordhessen

Das Wochenende ist mit vielen Wolken und Regen in Hessen herbstlich. Der Sonntag wird voraussichtlich regnerisch mit Tageshöchstwerten bis zwölf Grad in Nordhessen.

In Stadt und Kreis Kassel startet die Woche dann mit einem Sonne-Wolken-Mix, wobei es am Dienstag auch hin und wieder regnen kann. Die Höchsttemperaturen liegen bei 15 Grad, nachts können die Temperaturen auf bis zu 3 Grad sinken. In der zweiten Wochenhälfte schafft es die Sonne in und um Kassel häufiger durch die Wolken hindurch. Es wird ein wenig kühler, bleibt aber trocken und die Temperaturen sind weiterhin zweistellig.

In und um Frankenberg beginnt die Woche am Montag mit 2,5 Sonnenstunden und bis zu 16 Grad. Der Dienstag wird mit dem Wechsel von Sonne und Wolken unbeständig, es kann zeitweise regnen. Der Mittwoch wird wieder freundlich, nachts können die Temperaturen allerdings in Richtung Gefrierpunkt sinken. Donnerstag, Freitag und Samstag bleiben sonnig und trocken bei Temperaturen um die 11 Grad.

Auch in Rotenburg bleibt es bis auf Dienstag in der kommenden Woche trocken. Die Temperaturen schwanken zwischen maximal 17 Grad am Montag, 12 Grad am Mittwoch und 10 Grad am Freitag.

Südniedersachsen

Im Raum Göttingen werden den Voraussagen zufolge am Montag bis zu 17 Grad erreicht. Der Dienstag ist wechselhaft mit Temperaturen um die 14 Grad und leichtem Regen. Der Rest der Woche bleibt trocken und freundlich - vor allem der Donnerstag wird mit 5,5 Sonnenstunden laut Wettervorhersage sehr schön.

Wie das Wetter vor Ihrer Haustür wird, erfahren Sie immer aktuell auf HNA.de/wetter.

Mildes Wetter im November

Das Phänomen, das uns die vergleichsweise milden Temperaturen im November beschert, wird auch als Martini- oder Martinssommer bezeichnet. Gemeint ist damit ein Wärmerückfall um den St. Martinstag am 11. November. Martini-Sommer ist demnach eine Zeit mit einigen warmen Tagen kurz vor der dunklen Winterszeit – laut Wikipedia ein "nochmaliges letztes Aufblühen der Natur, kurz bevor sie in den tiefen Winterschlaf verfällt"- und das im wahrsten Sinne des Wortes: In Witzenhausen beispielsweise stehen derzeit ungewöhnlicherweise Felder mit Blumen in voller Blüte. Viele Facebooknutzer haben uns nach unserer Berichterstattung von gleichen Phänomenen im eigenen Garten oder auf dem Balkon berichtet. (mit dpa)