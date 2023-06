Marvin Holl aus Kassel singt für Athleten in Berlin

Von: Ulrike Pflüger-Scherb

Eigener Song für die Spiele in Berlin: Der 27-jährige Marvin Holl aus Nordshausen singt „Gemeinsam stark“. © DIETER SCHACHTSCHNEIDER

Bald finden in Berlin die Special Olympics World Games statt. Die Stadt Kassel wird im Vorfeld die slowenische Delegation empfangen. Aus deshalb haben viele Kasseler etwas mit den World Games zu tun. Wir stellen einige vor. Heute Sänger Marvin Holl.

Kassel – Er hat nicht aufgegeben. Der 27-jährige Marvin Holl hat sich schon vor geraumer Zeit vorgenommen, einen eigenen Song für die Special Olympics World Games in Berlin zu schreiben. Dass der junge Mann aus Kassel dort auftreten kann, stand schon längere Zeit fest. Ein Betreuer der Kasseler Werkstatt hatte die Idee, dass er sich dafür bewirbt.

Marvin Holl hat zwar eine Sprachbehinderung, aber er kann ohne Probleme singen. „Ich habe viele Ärzte und Therapeuten gefragt. Die meinten alle, dass die Musik in meinem Kopf so einen Hebel umlegt“, erklärt der 27-Jährige, der bislang vornehmlich Schlager gecovert hat. Früher von Wolfgang Petri, jetzt hauptsächlich von seinem Idol, dem Schlagersänger Norman Langen, den er schon persönlich getroffen hat. Langen hat ihm auf eine Autogrammkarte geschrieben, dass er sich auf ein Duett mit Marvin freut. Auf dieses Duett mit dem Idol freut sich Marvin auch.

Mit seinem eigenen Song für Berlin hätte es aber fast nicht geklappt. Erst nahmen Marvin Holl und seine Eltern, die zusammen in Nordshausen wohnen, über das Internet Kontakt zu einem Produzenten in Österreich auf. Dem zahlten sie 900 Euro, waren mit dem Ergebnis des produzierten Lieds aber gar nicht zufrieden. Dann stellte Holls Gesangslehrer Kontakt zu einem Produzenten in Kasel her, der ihm helfen wollte. Doch dann starb dieser völlig überraschend. „Es soll wohl nicht sein“, sagte seine Mutter Cornelia Holl.

Doch da hatten die Holls die Rechnung ohne das Next Level Studio Kassel gemacht. Dort rief Cornelia Holl am 20. April an, um zu fragen, ob ihr Sohn Songs von Norman Langen aufnehmen könne. Gleichzeitig erwähnte sie die Idee von dem eigenen Lied für die Spiele in Berlin. Die Verantwortlichen des Tonstudios seien sofort Feuer und Flamme gewesen und machten mit Marvin Holl für den nächsten Tag einen Termin. Sie unterstützten ihn beim Text und nahmen mit ihm „Gemeinsam stark“ auf.

Dieses Lied wird Holl am kommenden Dienstag, 13. Juni, zunächst in Baunatal und am Mittwoch, 14. Juni, im Auestadion singen. Und am 22. Juni hat er dann seinen großen Auftritt am Neptun-Brunnen auf dem Festival-Gelände in Berlin. In dem Song geht es darum, dass die Sportler durch Einsatz und Fleiß ihre Träume verwirklichen.

Lampenfieber habe er vor Auftritten nicht, sagt der 27-Jährige. „Mein Mann und ich sind mehr aufgeregt“, fügt seine Mutter hinzu.

Aktuell macht Marvin Holl über die Kasseler Werkstatt ein Praktikum beim Amtsgericht. Dort sortiert er Akten. „Es ist ja wirklich eine Abwechslung, dort zu sein“, sagt der 27-Jährige. Sein Traumjob ist das aber nicht. „Aber so wirklich von Herzen hätte ich mir schon gewünscht, etwas zu machen, das mit Musik zu tun hat.“

Bislang ist die Musik nur sein Hobby. Seine Freizeit besteht aus Singen und Texte schreiben. Da er große Auftritte nicht fürchtet, träumt der Sänger aktuell davon, dass er sogar sein Lied bei der Abschlussfeier der Special Olympics in Berlin präsentieren darf. Darüber sei das letzte Wort noch nicht gesprochen, sagt seine Mutter. Die Feier findet am 25. Juni am Brandenburger Tor statt. (use)