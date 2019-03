Masern: Impfpflicht ist in der Diskussion - Symptome und Behandlung

Mit einer Masernerkrankung ist nicht zu spaßen: Sie kann noch Jahre später tödlich verlaufen. Angesichts steigender Ansteckungszahlen in Deutschland fordert Gesundheitsminister Jens Spahn die Impfpflicht für Kitas und Schulen.

Masern: Impfpflicht ist in der Diskussion

Im niedersächsischen Hildesheim kam es kürzlich zu einer Häufung von Masern-Virusinfektionen. Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) fordert angesichts steigender Ansteckungszahlen in Deutschland die Impfpflicht in Kitas und Schulen. Ihm sei es wichtig, dass eine solche Entscheidung breit mitgetragen werde, sagte er kürzlich der dpa. Und: "Ich würde gern eine Regelung haben, dass ungeimpfte Eltern sich freiwillig gleich mitimpfen lassen“. Eine Masern-Impfpflicht ist auch für den Koalitionspartner SPD eine Überlegung wert. Eine Umsetzung sei nicht leicht, da es "verfassungsrechtlich keine unbedenkliche Maßnahme" sei, meinte SPD-Fraktionsvize Karl Lauterbach kürzlich im Deutschlandfunk. Die Grünen im Bundestag sehen die Impfpflicht eher skeptisch, während die FDP sich dafür ausspricht.

Masern: Die Zahl der Infektionen in Europa steigt

Masern sind keine harmlose Erkrankung, weil sie hoch ansteckend sind und sogar tödlich verlaufen können. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) zählt Impfgegner dabei zu den zehn größten Bedrohungen für die Weltgesundheit. Masern zum Beispiel hätten auch wegen der Impfgegner weltweit um zuletzt 30 Prozent zugenommen. Die WHO hatte im Januar 2019 berichtet, dass 2017 weltweit die Zahl der Masern-Fälle um 30 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gestiegen sei. Zu einem Anstieg kam es demnach zuletzt auch in der WHO-Region Europa: 2017 seien dort 23 927 Menschen erkrankt - 2016 waren es 5273.

+ Gefährliche Viruserkrankung: Masern zählen zu den hoch ansteckenden, akuten Erkrankungen, die schlimmstenfalls bis zum Tode führen. © dpa

Masern: Was sagen die Impfgegner?

Um den Erfolg einer Impfung nachzuweisen, misst man in der Regel die Menge von Antikörper im Blut nach einer Impfung. Impfgegner sehen darin keinen ausreichenden Nachweis für den Impfschutz. Es gebe keine Studien, die bewiesen, dass Geimpfte seltener an der entsprechenden Krankheit erkrankten.

Außerdem kritisieren Impfgegner den unnatürlichen Infektionsweg beim Impfen sowie fehlende Sicherheitsstudien zu Zusatzstoffen von Impfstoffen, denn einige Zusatzstoffe wie Aluminiumhydroxid und Formaldehyd sehen sie als gesundheitsschädlich an. Ärzte halten den Impfgegnern dagegen: Wer zweimal geimpft ist, benötige keine Messung im Blut, weil er geschützt sei. In den Ländern, in denen alle geimpft seien, gebe es überhaupt keine solche Infektionserkrankung mehr - wie in Deutschland die Kinderlähmung. Außerdem seien die Impfstoffe so gut wie keiner anderer Stoff kritisch untersucht.

Lesen Sie auch: Nur noch geimpfte Kinder in den Kindergarten - Radikaler Vorstoß gerechtfertigt?

Masern: Impfen oder nicht?

Die Ausrottung von Masern und Röteln auf der gesamten Welt ist erklärtes Ziel der WHO, dem sich auch Deutschland verpflichtet hat. Um eine Verbreitung in Deutschland zu verhindern, muss ein sehr hoher Anteil der Bevölkerung von mindestens 95 Prozent einen Schutz gegen diese Erkrankung haben - das ist der sogenannte Herdenschutz. Es gibt aber Eltern, die aus Sorge um mögliche gesundheitliche Schäden ihre Kinder nicht impfen lassen.

Karin Müller, Leiterin des Gesundheitsamtes für Stadt und Kreis Kassel, kann zwar diese Sorge nachempfinden, rät aber zu einer Impfung im frühen Kindesalter. "Je mehr Kinder geimpft sind, desto besser sind sie durch die Herde geschützt", sagt sie und appelliert an das Verantwortungsbewusstsein der Erziehungsberechtigten. Eltern, die ihre Sprösslinge nicht impfen ließen, setzten das Leben anderer Menschen in Gefahr - beispielsweise von Babys, die noch nicht geimpft werden könnten, oder von geschwächten älteren Menschen. "Man sollte dem Rat des Kinderarztes folgen, Vertrauen haben und impfen lassen". Denn: "Eine Impfung schwächt keineswegs die Immunabwehr, aber die Erkrankung sehr wohl."

+ Empfiehlt die Masern-Impfung: Dr. Karin Müller, Leiterin des Gesundheitsamtes für Stadt und Landkreis Kassel. © Archivfoto: Hedler/nh

Masern: Definition der Erkrankung

Masern sind eine hoch ansteckende akute Erkrankung mit dem Masernvirus. Sie zählen zu den typischen Kinderkrankheiten. Aber auch Erwachsene können daran erkranken, wenn sie nicht geimpft sind oder die Erkrankung im Kindesalter nicht durchlitten haben. Säuglinge sind innerhalb der ersten sechs Monate geschützt, wenn ihre Mutter während der Schwangerschaft entsprechende Antikörper über die Plazenta weitergegeben hat. Dies ist dann der Fall, wenn die Mutter gegen Masern geimpft wurde oder die Krankheit selbst durchgemacht hat.

Welches sind die Symptome von Masern?

Die Erkrankung beeinträchtigt den Allgemeinzustand erheblich und verläuft gewöhnlich in zwei Phasen: Zuerst kommt das grippeähnliche Vorstadium, nach zwei bis vier Tagen tritt der typische Hautausschlag auf. Das Gefährliche an Masern ist, dass sie zu einer Hirnhautentzündung führen können.

Als Spätfolge, oft vier bis zehn Jahre später nach Ausbruch der Erkrankung, kann es zu einer Entzündung des gesamten Gehirns kommen, die unweigerlich zum Tod führt. Diese Krankheit nennt man SSPE (Subakute Sklerosierende Panenzephalitis).

Masern: Wie sieht der Krankheitsverlauf aus?

Acht bis zehn Tage nach der Infektion beginnt das Vorstadium mit grippeähnlichen Symptomen wie mäßiges Fieber, Schnupfen, Halsschmerzen und trockener Husten. Hinzu kommen Abgeschlagenheit, Müdigkeit, Kopf- und Bauchschmerzen. Weitere Anzeichen sind Lichtempfindlichkeit, verbunden mit einer Bindehautentzündung, die sich vor allem durch tränende Augen bemerkbar macht. Ab dem zweiten oder dritten Tag treten an der Wangenschleimhaut die sogenannten Koplik-Flecken auf. Hierbei handelt es sich um weiße Beläge, die Kalkspritzern ähneln und von einem rötlichen Hof umgeben sind. Am dritten Tag steigt das Fieber stark an, die gesamte Mund- und Rachenschleimhaut ist gerötet. Gegen Ende des Vorstadiums, das drei bis fünf Tage dauert, sinkt das Fieber. Anschließend entsteht der Hautausschlag. Das Fieber steigt wieder steil an. Die Symptome des Vorstadiums werden stärker. Meist sind die Lymphknoten im Halsbereich geschwollen. Mit dem Fieber tritt der Ausschlag mit drei bis sechs Millimeter großen, zunächst hellroten Flecken auf, die ineinander fließen. Fieberkrämpfe treten relativ häufig auf. Die Ärzte raten zu einem labordiagnostischen Antikörpernachweis durch beispielsweise einen Rachenabstrich oder zu einer Blutuntersuchung.

Wie bekommt man Masern?

Man wird durch eine Tröpfcheninfektion angesteckt - das heißt beim Husten, Niesen oder Sprechen eines anderen Menschen, der die Masern hat, sowie durch Kontakt mit infektiösen Sekreten aus Nase oder Rachen und Bindehaut der Augen. Bereits in der Vorphase mit den grippeähnlichen Symptomen kann die Krankheit übertragen werden. Unmittelbar bevor der Hautausschlag erscheint, ist die Ansteckung am größten.

Wie lange dauert der Masern-Ausschlag?

Der Ausschlag erscheint zuerst hinter den Ohren. Von dort breitet er sich über das Gesicht und den ganzen Körper aus. Nur Handflächen und Fußsohlen bleiben verschont. Die Flecken färben sich nach einigen Tagen dunkler, werden bräunlich-violett, und verblassen nach vier bis sieben Tagen schließlich in der gleichen Reihenfolge. Damit einher geht eine Schuppung der Haut. Parallel gehen die anderen Beschwerden zurück. Das Fieber sinkt nach fünf bis sieben Tagen. Die Ansteckungsfähigkeit beginnt vier bis fünf Tage vor Ausbruch des Hautausschlages, das heißt noch vor den ersten Symptomen. Erst wenn der Ausschlag völlig verschwunden ist, gilt der Patient nicht mehr als infektiös.

Masern: Wie lange dauert die Erholungsphase?

Die Erholungsphase ist langwierig, dauert mindestens zwei bis vier Wochen und führt auch länger anhaltend zu einer Resistenzminderung gegenüber vielen Infektionen wie gegen Tuberkulose. Es können folgende Komplikationen auftreten:

Lungen-, Mittelohr- und Kehlkopfentzündungen (relativ häufig - 20 bis 25 Prozent)

in 50 Prozent der Fälle Veränderungen im EEG

Gefürchtet ist die postinfektiöse Masern-Enzephalitis (nach der Maserninfektion auftretende Gehirnentzündung), die mit zunehmenden Alter häufiger ist - die Sterblichkeitsrate liegt bei 30 Prozent

Wegen der Schwächung des Immunsystems können die besagten Komplikationen auftreten.

Welchen Masern-Impfstoff gibt es?

Der Impfstoff gegen Masern ist ein Lebendimpfstoff. Er wird aus abgeschwächten Masernviren, die sich zwar vermehren, die Krankheit aber nicht auslösen können, und in Hühnerembryozellen gezüchtet werden, hergestellt. Grundsätzlich wird von einer lebenslangen Immunität aber erst nach zweimaliger Impfung ausgegangen.

Die Impfstoffe werden in kombinierter Zusammensetzung mit dem Mumps- und dem Röteln- sowie auch zusätzlich in Kombination mit dem Varizellenvirus gegeben. Zwar könne man Nebenwirkungen niemals gänzlich ausschließen, sagt Karin Müller, Leiterin des Gesundheitsamtes für Stadt und Kreis Kassel. Aber die Impfstoffe seien gut verträglich. "Es kann nach der Impfung Fieber auftreten, das aber nach einem Tag wieder abgeklungen ist".

Ist eine Masern-Impfung gefährlich für Schwangere?

"Nach einer Impfung mit Lebendimpfstoff sollte eine Schwangerschaft für einen Monat vermieden werden", sagt das Robert-Koch-Institut. Bei vielen hundert dokumentierten Impfungen während bzw. kurz vor einer Schwangerschaft sei kein erhöhtes Risiko für angeborene Fehlbildungen festgestellt worden.

Wie werden Masern behandelt?

Erkrankte sollten in der akuten Phase unbedingt Bettruhe einhalten. Eine spezifische Therapie gibt es nicht. Bei Masern können nur die Symptome behandelt - zum Beispiel Fieber senkende Medikamente und Hustensaft verabreichen -, nicht aber die Krankheit selber bekämpft werden.

Wer Masern hatte, ist immun?

Ja, wer die Masern-Erkrankung als Kind überstanden hat oder geimpft wurde, ist meist sein Leben lang immun dagegen.

Sind Masern für Erwachsene gefährlicher?

Sie sind genauso gefährlich wie für Kinder, meistens ist der Verlauf der Krankheit aber in der Regel schwerer - und die erwachsenen Patienten benötigen oft längere Zeit, um wieder gesund zu werden.

Masern: Kann man sich als Erwachsener nachträglich impfen lassen?

Ja, jeder kann das nachholen, sogar ein älterer Mensch. Impfen lassen kann man sich beim Hausarzt oder beim jeweiligen Gesundheitsamt. Eine einmalige Impfung gegen Masern empfiehlt das Robert-Koch-Institut generell für alle Erwachsenen, die nach 1970 zur Welt kamen. Wer vor 1970 geboren wurde, hat sehr wahrscheinlich die Masern durchgemacht.

Ab welchem Alter sollte geimpft werden?

Die erste Impfung ist bei Kindern ab dem elften Lebensmonat möglich, die zweite kann bereits vier Wochen nach der ersten Impfung bis spätestens zum vollendeten 23. Lebensmonat erfolgen. So lautet die Empfehlung der Ständigen Impfkommission (Stiko). Karin Müller, Leiterin des Gesundheitsamtes für Stadt und Kreis Kassel, macht jedoch darauf aufmerksam, dass Kinder, die vor dem elften Lebensmonat eine Kindertagesstätte besuchen, auch schon ab einem Alter von neun Monaten geimpft werden können. Die zweite Impfung sollte dann zu Beginn des zweiten Lebensjahres erfolgen.

Masern: Besteht zu 100 Prozent ein Schutz?

Keine Impfung kann eine 100-prozentige Wirksamkeit garantieren. Die zweifache MMR-Impfung verhindert jedoch nach Auskunft des Robert-Koch-Instituts bei 93 bis 99 Prozent der Geimpften den Ausbruch einer Erkrankung und führt in der Regel zu lebenslanger Immunität.

Das Robert-Koch-Institut mit Sitz in Berlin ist ein Bundesinstitut für Infektionskrankheiten und nicht übertragbare Krankheiten. Es hat die Gesundheit der Bevölkerung im Blick und ist eine zentrale Forschungseinrichtung der Bundesrepublik Deutschland.

+ Impfen: Wer sich vor Masern schützen will, sollte seinen Impfstatus überprüfen. © Foto: Raffi Derian/Märkischer Kreis/nh

Sind Masern in Deutschland meldepflichtig?

"Masern-Infektionen müssen dem Gesundheitsamt sofort gemeldet werden", sagt Karin Müller, Leiterin des Gesundheitsamtes für Stadt und Kreis Kassel. Die Mitarbeiter des Gesundheitsamtes untersuchen bei Auftreten der Erkrankung, welche Kinder nicht geimpft sind, und entscheiden, welche Maßnahmen getroffen werden müssen. Möglicherweise müssen ganze Einrichtungen geschlossen werden. Eines ist klar: "Wer nicht geimpft ist, muss zu Hause bleiben, damit sich die Erkrankung nicht noch weiter ausbreitet", sagt Müller.

Warum macht man die Impfung gegen Masern und Röteln in Deutschland nicht zur Pflicht?

In Italien und Frankreich besteht eine Impfpflicht. In Deutschland setze man auf Freiwilligkeit, sagt Karin Müller, Leiterin des Gesundheitsamtes für Stadt und Kreis Kassel. Die Pflicht zur Masern-Impfung sei in ihren Augen auf jeden Fall dann einzuführen, wenn es wie aktuell auf den Philippinen zu einer massenhaften Ausbreitung der Erkrankung komme.

Gibt es deutsche Kindergärten, in denen die Masernimpfung Pflicht ist?

Ja, in Essen hat sich aktuell eine private geführte Kita, die "Kinderkiste", dazu entschlossen, ab sofort nur noch Kinder aufzunehmen, welche die Impfungen haben beziehungsweise erhalten sollen, wenn sie alt genug dafür sind. In Kassel ist das nicht der Fall. Aber die Eltern müssen bei Anmeldung in den städtischen und privat organisierten Kindereinrichtungen nachweisen, dass sie sich in puncto Impfen beim jeweiligen Kinderarzt beraten haben lassen. Der Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte fordert im Übrigen für alle öffentlichen Einrichtungen die Impfpflicht.

+ Unterm Mikroskop: So sieht ein Teil des Masernvirus aus. © Cynthia Goldsmith/Centers for Disease Contról and Prevention/dpa

Wie sieht die Impfrate für Stadt und Kreis Kassel aus?

Bei Kindern wird der Impfstatus während der Vorsorgeuntersuchungen von den behandelnden Kinderärzten überprüft. Darüber hinaus beurteilt auch der schulärztliche Dienst des Gesundheitsamtes bei den Schuleingangsuntersuchungen, ob ein Kind ausreichenden Impfschutz hat. Folgende Auswertung gibt es für das Schuljahr 2016/17 in der Stadt Kassel:

im Kasseler Stadtteil Philippinenhof und in Waldau beispielsweise liegt die Impfrate bei 100 Prozent

im wohlhabenderen Stadtteil Brasselsberg bei nur 73,5 Prozent

Ein ähnlich unterschiedliches Bild zeigt sich quer durch den Landkreis Kassel:

in Söhrewald und Reinhardshagen liegen die Impfquoten beispielsweise bei 100 Prozent

in Schauenburg nur bei 86,3 Prozent

in Bad Karlshafen sogar nur bei 77,3 Prozent

Die Impfquote von 89,8 Prozent für die zweifache Masern-Impfung bei Kasseler Kindern im Schuljahr 2016/2017 ist vor dem Hintergrund des Impfziels der WHO von 95 Prozent nicht zufriedenstellend. Im Landkreis Kassel lag demgegenüber die Quote mit 94,9 Prozent nahezu auf der Ziellinie.

Wie viele Masern-Fälle gab es in Stadt und Landkreis Kassel in den letzten Jahren?

2017 gab es nach Auskunft des Gesundheitsamtes jeweils einen Fall im Landkreis Kassel und einen in der Stadt Kassel. 2018 waren es zwei Fälle im Landkreis Kassel und ein Fall in der Stadt. Darunter war keiner mit tödlichem Verlauf. "Wir haben Glück gehabt", sagt Leiterin Karin Müller.

Masern: Wie sieht die Impfquote für Deutschland aus?

Im Gegensatz zu Ländern mit sehr hohen Impfquoten und entsprechend niedriger Sterblichkeitsrate (wie Finnland, Schweden und die Niederlande) gehört Deutschland ebenso wie mehrere andere westeuropäische Staaten zu den Ländern mit noch ungenügenden Masernimpfquoten. Die Einführung der Masernimpfung (DDR: 1970, BRD: 1973) hat zwar zu einem Rückgang der Masernerkrankungen geführt.

Doch die Impfquote ist nicht in allen Regionen Deutschlands ausreichend hoch und liegt bei 95 Prozent, um einen Herdenschutz auszubilden. Allerdings hat die Zahl der Masernfälle abgenommen. Im Jahr 2017 wurden dem Robert Koch-Institut 929 Masernfälle übermittelt, darunter ein Todesfall. 41 Prozent der Patienten kamen in Krankenhäuser. Für 2018 wurden 500 Masernfälle übermittelt.

Wie viele Masern-Fälle gab es zuletzt in den Bundesländern?

Die meisten Masern-Erkrankungen traten in Nordrhein-Westfalen auf. 2017 waren es 520 Fälle und 2018 immerhin noch 211 Fälle. Berlin und Sachsen stehen 2017 mit jeweils 69 gemeldeten Erkrankungen auf Platz drei, weisen aber ein Jahr später keine solche hohen Fallzahlen mehr auf (Berlin: 30, Sachsen, 8).

Dasselbe gilt für Hessen, das 76 Masernerkrankungen im Jahr 2017 meldete, dagegen 2018 nur noch 25. Dagegen weist Bayern mit 108 Fällen mehr Erkrankungen im Jahr 2018 auf (2017 waren es 59). In Bremen, Mecklenburg-Vorpommern, Thüringen und im Saarland sind die Anzahl der Masernerkrankungen in den letzten beiden Jahren gering.

Sind Masern in der ganzen Welt verbreitet?

Ja, Masern sind weltweit verbreitet. Besonders in Afrika und Asien zählen die Masern zu den zehn häufigsten Infektionskrankheiten. Der Anteil tödlicher Verläufe ist besonders hoch. Schätzungsweise sieben Millionen Menschen waren 2016 weltweit von Masern betroffen. Die überwiegende Mehrheit (mehr als 95 Prozent) der Masern-Todesfälle tritt in ärmeren Ländern mit mangelhaft ausgebauten Gesundheitssystem auf.

Sind Masern ansteckend für Haustiere wie Hunde und Katzen?

Nein, denn der Mensch ist der einzige Wirt des Masernvirus'. Das heißt, Masern können letztlich nur von Mensch zu Mensch übertragen werden. Hunde und Katzen können sich demnach nicht anstecken.

Welche sind die häufigsten Kinderkrankheiten?

Das sind Erkältungskrankheiten, sagt Karin Müller, Leiterin des Kasseler Gesundheitsamtes. Gegen Masern, Mumps und Röteln sowie Windpocken stehen wirksame Impfungen zur Verfügung. Die klassischen Kinderkrankheiten sind aus diesem Grund nicht mehr so häufig. An Scharlach, das durch Bakterien ausgelöst wird, kann man dagegen mehrmals erkranken. Eine Impfung ist hier nicht möglich. Kleinkinder erhalten außerdem Impfungen gegen Tetanus, Diphtherie, Keuchhusten, Hib (Haemophilus influenzae Typ b), Kinderlähmung, Hepatitis B und Meningokokken.