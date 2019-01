Masters of Dance: Antony Franz aus Kassel gewinnt nicht, aber irgendwie doch

Dieses Fotos von seinem Auftritt bei "Masters of Dance" postete Antony Franz auf seiner Facebook-Seite.

Zum Sieg bei "Masters of Dance" hat es für Antony Franz nicht gereicht. In der Castingshow von Pro Sieben musste der Kasseler Tänzer auch einer Konkurrentin aus Osthessen den Vortritt lassen.

Antony Franz hat es nicht geschafft, Deutschlands bester Tänzer zu werden. Den suchte Pro Sieben in der neuen Castingshow "Masters of Dance". Zwar schaffte es der 26-Jährige mit seinem Team in die letzte Runde. Im Finale setzte sich dann aber Patrick De Souza Campelo Feldmann alias Patrox aus Berlin vor Samia Hofmann aus dem osthessischen Hünfeld-Kirchhasel durch. Für den Sieger gab es 50.000 Euro.

Aber auch für Franz scheint sich die Teilnahme gelohnt zu haben. Nach vier Wochen TV-Präsenz folgen dem Wahl-Berliner bei Instagram fast 5000 Fans. Für seinen vielseitigen Stil bekam der Nordhesse, der das Tanzen im Kasseler Studio Body & Soul gelernt hat, viel Lob. Er schaffte es ins Team von Juror Vartan Bassil, der als Gründer der Kultgruppe Flying Steps einer der kreativsten Köpfe der Szene ist.

Gegen den athletischen Patrox, der sich bereits zweimal beim RTL-"Supertalent" beworben hatte und sich nun dank des eindeutigen Zuschauervotums durchsetzte, und die sehr feminine Samia hatte Franz letztlich das Nachsehen, bei vielen Zuschauern hat er aber einen nachhaltigen Eindruck hinterlassen. Eine Hannah schrieb etwa bei Twitter: "Hätte das Antony auch gegönnt, aber ich fürchte, ich bin da nicht unparteiisch." Das ebenfalls aus Kassel stammende Duo Reginaldo Meister und Daniel Kolosin war bereits zuvor ausgeschieden.

