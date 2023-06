17-Jähriges Mathetalent nimmt bereits an Uni-Vorlesungen teil

Von: Denise Dörries

Zahlen sind seine Leidenschaft: Der 17-jährige Schüler Tim Rammenstein besucht an der Uni Kassel bereits Lehrveranstaltungen des Mathematikstudiums. © Denise Dörries

Tim Rammenstein hat eine Leidenschaft für die Mathematik. Neben der Schule besucht der Jugendliche bereits Vorlesungen an der Uni Kassel.

Kassel – „Ich habe eine Leidenschaft für Mathematik“, stellt Tim Rammenstein direkt am Anfang des Gesprächs klar. Der Elftklässler der Georg-Christoph-Lichtenberg-Schule lebt seine Mathebegeisterung inzwischen auch an der Uni aus: in einem Frühstudium.

Der 17-Jährige ist damit einer von aktuell zehn Jugendlichen, die für ein Frühstudium an der Universität Kassel eingeschrieben sind. Darüber können Schüler mit besonderen Interessen und Talenten bereits Einblicke ins Studium erhalten und auch schon Leistungsnachweise erwerben.

Was genau ihn an Mathematik fasziniert, beschreibt Tim Rammenstein so: „Man hat eine perfekte Welt. Alles ist objektiv, und man kann genau festlegen, was richtig oder falsch ist.“ Für die Welt der Zahlen interessierte er sich schon früh. Bereits im Kindergartenalter zeigte ihm sein Vater, der bei einer Steuerfirma arbeitet, wie man Potenzen berechnet. Ab der Grundschule lief es dann entsprechend gut für Tim in Mathe. Über Lernvideos habe er sich dann bereits in der 5. und 6. Klasse einiges an Wissen angeeignet, berichtet er.

Jugendliche bekommen Einblicke in den Studienalltag

Zum Frühstudium ist Tim Rammenstein durch seinen Mathelehrer gekommen. „Er hat mir vorgeschlagen, bei einer Vorlesung an der Uni mitzumachen“, erzählt der 17-Jährige. Da ihm das direkt Spaß machte, ist er dran geblieben – und bekommt dadurch auch viele Einblicke in den Studienalltag: „In der Schule rechnet man nur. In der Uni beweist man Aussagen und baut Fundamente für die Eigenschaften auf, die wir in der Schule selbstverständlich benutzen“, sagt Tim.

Aktuell hat der 17-Jährige zusätzlich zur Schule dienstags und donnerstags Vorlesungen. Am Frühstudium schätzt er neben dem zusätzlichen Wissen besonders den Kontakt zu anderen Studierenden, mit denen er sich auf seinem mathematischen Niveau austauschen kann. „Die Möglichkeit ist toll, mir macht es Spaß, und ich lerne sehr viel Neues.“

Ich erkläre sehr gerne Mathematik und beschäftige mich mit fast nichts lieber

In der Schule muss er schon lange nicht mehr für Mathe lernen, da die Themen für ihn selbstverständlich sind. Davon profitieren auch seine Mitschüler: „Ich erkläre sehr gerne Mathematik und beschäftige mich mit fast nichts lieber“, sagt Tim Rammenstein. Logisch, dass er auch an der Mathe-Olympiade teilnimmt.

Was Tim Rammenstein nach dem Abitur machen will, liegt auf der Hand. Mit den bereits jetzt erworbenen Leistungsnachweisen kann er später im Studium im besten Fall ein paar Veranstaltungen überspringen.

In welche Richtung es beruflich gehen soll, weiß Tim Rammenstein noch nicht genau. Neben Lehramt reizt ihn auch die reine Mathematik, etwa in der Forschung. „Ich wünsche mir einen Beruf, der mich erfüllt“, sagt er. Mit Mathe scheint er auf dem richtigen Weg zu sein.

Das Frühstudium ist kostenlos

Das Frühstudium für Schülerinnen und Schüler bietet die Universität bereits in allen Fachbereichen an. „Besonders beliebt sind Mathe, Naturwissenschaften und Informatik“, sagt Thomas Haubrich, Leiter der Allgemeinen Studienberatung. Aktuell gibt es zehn Jugendliche im Frühstudium. Durch die Pandemie sei die Teilnehmerzahl geschrumpft: „Früher hatten wir auch mal 20 Schüler und Schülerinnen.“

Thomas Haubrich: Allgemeine Studienberatung an der Uni Kassel © Privat

Üblicherweise würden vor allem Schülerinnen und Schüler der gymnasialen Oberstufe Kurse an der Uni besuchen. Die Frühstudierenden besuchen in der Regel die Grundveranstaltungen eines Studiengangs. „Wenn sie wollen, können sie auch an Prüfungsleistungen teilnehmen, das ist aber keine Pflicht“, erklärt Haubrich. Der Vorteil: Leistungsnachweise für erbrachte Prüfungen werden in den meisten Fällen für ein späteres Studium im selben Bereich angerechnet.

Ein Frühstudium kann immer zum Semesterstart aufgenommen werden. Das Angebot ist kostenfrei. Grundsätzlich könne sich jeder interessierte Schüler an der Uni Kassel melden, sagt Thomas Haubrich. Man lege aber Wert darauf, dass die Jugendlichen bereits umfangreiches Wissen im jeweiligen Fach mitbringen und dass sie keinerlei Probleme in der Schule haben. „Wir achten darauf, dass die Schule immer die erste Priorität bleibt“, sagt Haubrich. (Denise Dörries)