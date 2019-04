Medienbericht: Kasseler Junge zur Terrormiliz IS verschleppt

Ein etwa siebenjähriger Junge, dessen Mutter wohl aus Kassel stammt, soll nach einem Bericht der Bild-Zeitung zur Terrormiliz IS in Syrien verschleppt worden sein.

Wie die Zeitung am Donnerstag in der Online-Ausgabe berichtet, habe sich die Mutter des Jungen der Terrororganisation angeschlossen und sei bei Kämpfen in Syrien ums Leben gekommen. Laut Bild stammt die Mutter aus Kassel. Yahya, der wohl in Deutschland geboren wurde, überlebte den Krieg und soll sich in einem nordsyrischen Flüchtlingslager aufhalten.

Die Sicherheitslage in dem Camp sei kritisch, so die Bild-Zeitung. So sollen sich auch IS-Sympathisanten im Lager aufhalten. Zudem sei das Camp völlig überfüllt, im März kam es zu Aufständen in mit 70.000 Menschen gefüllten Lager. Auch von sexuellen Übergriffen ist die Rede. Neben dem Jungen sollen sich weitere deutsche Waisen in dem Camp aufhalten. Wo sich Yahya zur Zeit aufhält und ob es Verwandte des Jungen gibt, ist nicht bekannt.