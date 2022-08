Meerschweinchen in Plastiktüte auf Kasseler Bleichwiese ausgesetzt

Von: Ulrike Pflüger-Scherb

Ausgesetzte Meerschweinchen: Die Polizei ermittelt wegen eines Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz und bittet um Hinweise auf den Eigentümer. © Polizei Kassel

Drei Meerschweinchen sind in Kassel von Unbekannten in einer Plastiktüte ausgesetzt worden. Eine Frau rettete den Nagetieren wohl das Leben.

Kassel - Am Montagabend war die 31-jährige Frau aus Kassel mit einer Transportbox, in der sich die drei Meerschweinchen befanden, beim Polizeirevier Mitte vorbeigekommen. Wie sie den Beamten schilderte, war sie am Montagnachmittag in der Grünanlage „Bleichwiese“ an der Schützenstraße (Wesertor) auf einer Gassi-Runde unterwegs, als ihr Hund zu einer am Ufer liegenden Plastiktüte lief. Als die Kasselerin einen Blick in die Tüte warf, entdeckte sie darin die drei lebendigen Meerschweinchen, teilt Polizeisprecherin Ulrike Schaake mit.

Nach Angaben der 31-Jährigen war die Tüte mit der Aufschrift „Rewe“ zuvor eingerollt gewesen, sodass die Tiere nicht die Möglichkeit gehabt hätten, diese eigenständig zu verlassen. Vom Eigentümer der Tiere fehlte jede Spur. Die Frau rief daraufhin ihre Nachbarin an, die ihr mit der Transportbox zur Hilfe kam.

Die Beamten des Reviers Mitte nahmen die Tiere in Obhut. Sie seien zwar wohlauf, aber offenbar sehr hungrig und durstig gewesen. Über Nacht verpflegten die Polizisten die drei „Gäste“, bis sie am Dienstagmorgen vom Veterinäramt abgeholt und in ein Tierheim gebracht wurden. Da alles dafürspreche, dass die Meerschweinchen in der Plastiktüte bei sommerlich heißen Temperaturen ausgesetzt wurden, leiteten die Polizisten ein Verfahren wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz ein. Wann genau die Tiere ausgesetzt wurden, ist nicht bekannt.

Wer im Bereich „Bleichwiese“ verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder Hinweise auf den Eigentümer der schwarz/braun/ weißen Meerschweinchen geben kann, meldet sich bitte unter Tel. 0561/9100 bei der Polizei. (use)