Sexuelle Gewalt in Familien: Stadt Kassel will mehr Schutz für Kinder

Von: Claudia Feser

Teilen

Für viele gehört Gewalt zum Alltag: Fast alle zwei Minuten wird laut Statistiken in Deutschland ein Mensch Opfer von häuslicher Gewalt © Maurizio Gambarini/dpa

Seit der Coronapandemie sind die Fälle von sexueller Gewalt in Familien gestiegen. Auch die Verdachtsfälle, die bei der Stadt Kassel eingehen, steigen. Hilfsangebote und Präventionskonzepte sollen nun verbessert werden.

Kassel – Sexuelle Gewalt gegen Kinder ist nichts, was immer nur woanders passiert. Es gibt sie auch in Kassel. Die Zahlen der Stadt belegen das: Im vergangenen Jahr waren 30 aller 438 Mitteilungen zur Kindeswohlgefährdung, die vom Jugendamt bearbeitet wurden, wegen sexualisierter Gewalt. 2020 waren es 29 von 492 Mitteilungen von Kindeswohlgefährdungen.

Die Zahl der Fachberatung bei Verdachtsfällen steigt ebenfalls: 2022 waren es 60 Fachberatungen durch Mitarbeitende der Allgemeinen Sozialen Dienste, in diesem Jahr sind es bereits 66. Die Polizeistatistik verzeichnete für die Stadt Kassel in den Coronajahren 2020 (19 Opfer) und 2021 (14 Opfer) einen Höchststand an angezeigter sexueller Gewalt in der Familie. Im vergangenen Jahr gab es elf Opfer. Die Zahlen im Landkreis waren 8 (2020), 14 (2021) und 4 (2022).

„Die Menschen sind mehr sensibilisiert“, sagt Dezernentin Nicole Maisch und führt das auch auf die Kampagne des Bundesfamilienministeriums mit dem Titel „Schieb den Gedanken nicht weg“ zurück. Sie sagt: „Aber wie fangen wir das auf, was durch die Kampagne ausgelöst wird?“ Die Hilfestruktur müsse in Kassel weiter verbessert werden.

Derzeit arbeitet die Stadt an einem Gesamtkonzept zur Prävention. Dazu gehört, dass alle Schulen in Hessen bis zum Jahr 2025 Schutzkonzepte entwickeln müssen, das gelte auch für Horte. Es müsse jeweils mehrere Fachberater in den Teams geben.

Sozialdezernentin Ilona Friedrich kritisiert, dass das Thema sexualisierte Gewalt an Kindern und Jugendlichen in den Ausbildungscurricula von denen, die mit Kindern arbeiten, fehle. „Dabei gehört es genauso dazu, wenn man mit Kindern arbeitet, wie andere pädagogische Kompetenzen. Wir brauchen eine Ausbildungsoffensive.“ Das müsse auf Polizisten und Juristen ausgeweitet werden. „Die Gewalterfahrung bleibt im Erwachsenenleben und muss integriert werden“, sagt Annemarie Selzer, Geschäftsführerin der Fachberatungsstelle bei sexualisierter Gewalt in Kindheit und Jugend. Sie kritisiert: „Es gibt sehr wenig Traumatherapeuten in Kassel, die Stadt ist extrem unterversorgt.“ (Claudia Feser)