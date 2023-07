Kasseler FDP muss gleich mehrere Personalfragen klären

Von: Andreas Hermann

Ihr gemeinsamer Kampf für die FDP ist vorbei: In der närrischen Stavo im Februar zeigten sich Partei- und Fraktionschef Matthias Nölke noch als Cowboy und Stadtrat Timo Evans als Gladiator. Nach dem Vorfall mit einem Schausteller beim Altstadtfest erklärte Evans seinen Rücktritt auch als Landtagskandidat. © Dieter Schachtschneider

Nachfolge für Magistrat, Landtagskandidatur und Fraktion gesucht

Kassel – Erstmals in der Stadtregierung, erstmals Aussicht auf ein Dezernat und nun auch noch der überraschende Rücktritt eines Funktionsträgers: Die Kasseler FDP hat aktuell mehrere Personalfragen zu klären. Ursache dafür ist der Zugewinn an Verantwortung als Teil der Jamaika-Koalition mit Grünen und CDU in der Stadtverordnetenversammlung. Grund für die dringlichste Nachfolgesuche gibt allerdings der Ausstieg von Timo Evans. Nach dem Vorfall beim Altstadtfest mit einem Schausteller, der ihm rassistische Beleidigung vorwarf (HNA berichtete), hat Evans seinen Rücktritt als Stadtrat und Landtagskandidat erklärt. Nachfolgend die offenen Personalfragen der FDP im Überblick:

Landtagskandidatur

Für Partei- und Fraktionschef Matthias Nölke gibt es mehrere personelle Baustellen. „Alles ist noch völlig offen. Aktuell am wichtigsten ist für mich aber die Landtagskandidatur“, sagt er. Timo Evans falle als FDP-Kandidat für den Kasseler Osten aus. Für die Landtagswahl am 8. Oktober müssten bis 31. Juli die Wahlvorschläge eingereicht werden. Auch wenn noch unklar sei, wer die Nachfolge antrete, müsse jetzt eine Mitgliederversammlung anberaumt werden, um eine neue Kandidatin oder einen neuen Kandidaten fristgerecht nominieren zu können. Seine Anfrage unter Mitgliedern laufe. Rückmeldungen stünden noch aus, so Nölke. „Aber ich bin zuversichtlich.“

Magistratssitz

Weniger Probleme sieht er für die Neubesetzung des Sitzes im ehrenamtlichen Magistrat. Es gebe eine interne Nachrückerliste dafür. Den Namen wolle er aber nicht nennen, da sich die Person noch nicht dazu geäußert habe, erklärt Nölke. Bei dem FDP-Mann soll es sich um kein Mitglied der Stadtverordnetenfraktion handeln.

Fraktionsvorsitz

Die Notwendigkeit, mehrere Nachfolgen zu regeln, hängt nicht zuletzt an Nölke selbst. Die FDP in Kassel ist in vielerlei Hinsicht eine One-Man-Show, seit Jahren bereits hat Matthias Nölke den Partei- und Fraktionsvorsitz inne. Im September nun soll er neuer Dezernent des neuen Dezernats „Finanzen und Wirtschaft“ in Kassel werden. Seine Wahl als Stadtkämmerer gilt nicht nur deshalb als sicher, weil die Jamaika-Koalition eine Mehrheit von 38 der 71 Stadtverordnetensitze hat und die FDP laut Koalitionsvertrag das Vorschlagsrecht für den Posten besitzt, sondern weil nach der Ausschreibung dafür auch nur eine Bewerbung vorliegt – seine. Wechselt Nölke in den hauptamtlichen Magistrat, muss in der Fraktion eine neue Vorsitzende/ein neuer Vorsitzender gewählt werden. In Frage kommen die weiteren bisherigen Fraktionsmitglieder Manuela Ernst, Sascha Bickel und Thorsten Burmeister. Ernst scheidet zumindest als Nachfolgerin für Evans’ Landtagskandidatur aus. Sie ist bereits als FDP-Kandidatin im Kasseler Westen nominiert.

Fraktionssitz

Mit Nölkes Auszug im September wird in der FDP-Stadtverordnetenfraktion ein Platz neu zu besetzen sein. Nach dem Ergebnis der Kommunalwahl 2021 und den dabei erhaltenen Stimmen steht der nächste FDP-Sitz der ehemaligen Stadträtin Renate Fricke zu. Nimmt die 80-Jährige das Mandat nicht an, ist Otto Philipp Braun der nächste mögliche Nachrücker. Der Betriebswirt ist bisher in der Stadtpolitik nicht in Erscheinung getreten, aber in der Region kein Unbekannter. Der älteste Sohn von Ludwig Georg Braun, dem ehemaligen Vorstandsvorsitzenden des Medizintechnikherstellers B. Braun Melsungen, schied 2017 aus dem Unternehmensvorstand aus. Derzeit ist Otto Philipp Braun Geschäftsführer des Bad Arolser Spritzenherstellers Almo, der Betrieb gehört ebenfalls zu Braun Melsungen. Braun trat bei der Kommunalwahl auf Listenplatz 6 an und holte das siebtbeste Ergebnis der Kasseler FDP-Kandidaten.

Parteivorsitz

Dass die Liberalen in Kassel personell nicht gerade breit aufgestellt sind, weist Matthias Nölke zurück. Immerhin sei man bei der Kommunalwahl mit 66 Bewerbern auf der Liste angetreten, nur die SPD habe eine längere Kandidatenliste gehabt. Schaut man sich die Funktionsträger aber genauer an, fällt auf, dass in Fraktion und Partei meist dieselben Verantwortung tragen. Das gilt nicht nur für Kreisverbands- und Fraktionschef Nölke. Seine Fraktionskollegen Sascha Bickel und Manuela Ernst sind stellvertretende Parteivorsitzende. Nur Stellvertreter Bernhard Brunsch ist nicht Mitglied der Fraktion.

Ob er als Stadtkämmerer auch Vorsitzender der rund 200 Mitglieder zählenden Partei bleiben wolle, lässt Matthias Nölke offen. Dringlich seien für die Kasseler FDP aktuell andere Personalien. Der Vorstand werde erst im Frühjahr neu gewählt.

(Andreas Hermann)