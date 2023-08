Vollsperrung Richtung Süden: Mehrere Schwerverletzte bei Unfall auf A 7 bei Kassel

Von: Kathrin Meyer

Teilen

E-Bike-Fahrer wird nachts kontrolliert. (Symbolbild) © Friso Gentsch

Die Autobahn 7 ist nach einem Unfall am Kreuz Kassel-Mitte in Fahrtrichtung Süden aktuell voll gesperrt. Laut Polizei gibt es mehrere Verletzte.

Kassel – Die Autobahn 7 ist nach einem Unfall am Kreuz Kassel-Mitte in Fahrtrichtung Süden aktuell voll gesperrt. Neben den bereits am Unfallort eingesetzten Rettungskräften und Polizeistreifen ist auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz und an der Unfallstelle gelandet. Laut der Mitteilung der Autobahnpolizei ereignete sich der Unfall gegen 14.20 Uhr.

Nach ersten Erkenntnissen war ein Lkw mit Anhänger auf dem rechten, in Richtung A 49 führenden Fahrstreifen aus noch unbekannten Gründen auf einen Kleintransporter mit Anhänger, der in einem Rückstau stand, aufgefahren. Dieser wurde dadurch wiederum auf einen davorstehenden Sattelzug geschoben. Bei dem Unfall sind offenbar drei Personen teils schwer verletzt worden. Näheren Informationen liegen noch nicht vor.

Aufgrund der Vollsperrung der A 7 in Richtung Süden kommt es aktuell zu Verkehrsbehinderungen. Die Dauer der Sperrung kann momentan noch nicht abgesehen werden. (Kathrin Meyer)