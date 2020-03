Das innere Gleichgewicht stärken

Mentalberatung: Heike Freiberg begleitet Menschen auf ihrem Weg in ein erfüllteres und lebendigeres Leben

Fast jeder hat sie von Zeit zu Zeit: Die Momente, in denen wir zweifeln und unsicher sind, in denen wir erschöpft sind und es uns nicht möglich ist, die schönen Dinge im eigenen Leben zu erkennen. Dann ist Heike Freiberg da. Ein Blick von außen kann in diesen Situationen oft sehr hilfreich und unterstützend sein. In ihrer Praxis begleitet die Kasselerin Menschen bei dem Wunsch, ihrem Leben eine andere Richtung zu geben und ihre persönlichen Ziele zu erreichen. „Ich bin total überzeugt, dass jeder die Kraft dazu hat“, sagt die Beraterin. Wie es sich anfühlt, wenn das Leben aus den Fugen gerät, weiß die Mentalberaterin aus eigener Erfahrung. Auf ihrem eigenen Lebensweg habe sie gelernt, einen anderen Blick auf sich zu richten und ihre Ziele zu verwirklichen, sagt sie. Ihr heutiges Leben beschreibt sie bunt, aufregend und lebendig. Eine Erfahrung, die sie gerne an ihre Klienten weitergeben möchte.

„Jeder Mensch ist einzigartig in seinem Erleben", so Heike Freiberg. Und ebenso vielfältig seien die Gründe dafür, dass wir aus dem Gleichgewicht kommen. Es sei wichtig, die eigenen Gefühle wahrzunehmen. Dafür bietet sie ihren Klienten einen vertrauten und geschützten Platz für eventuell verdrängte Gefühle und Bedürfnisse. „Manchmal verlieren wir unsere Farbe, alles wird grau und wir denken, der Winter hält ewig an. Dann bin ich gerne zur Unterstützung da“, sagt die Beraterin. Manchmal würden Menschen auch einfach nur merken, dass es ihnen nicht gut geht. Eine professionelle Unterstützung könne dann sehr hilfreich sein. Die Beraterin weiß, dass jeder von uns über das innere Wissen verfügt, im Leben stabil zu sein.

Weder Arbeitgeber noch Krankenkasse würden etwas von dem erfahren, was ihre Klienten so sehr beschäftigt. „Und wenn mir die Schweigepflichtentbindung beim Arzt ermöglicht wird, dann nehme ich gerne Kontakt mit dem Arzt auf und bespreche mit ihm, wie wir in Kooperation gehen können“, berichtet sie.

Heike Freiberg ist zertifizierte hypnosystemische Beraterin und Suchtberaterin. Sie hat Fachseminare zu den Themen Depression, Trauma, Burnout, Angst und Paarberatung absolviert und macht regelmäßig Seminare im Institut IEKOHSA. „Es ist mir wichtig, mich auf dem Stand der modernen Forschung weiterzuentwickeln“, sagt Heike Freiberg.

Das innere Gleichgewicht stärken

Darüber hinaus arbeitet sie mit der sysTelios Klinik für psychosomatische Gesundheitsentwicklung und Psychotherapie in Wald-Michelbach zusammen. Spezialisiert hat sie sich auf die Methode der Hypnosystemischen Betrachtungsweise. „Es geht darum, dass wir alle im Unbewussten Ressourcen haben. Dort steckt unser ganzes Potenzial. Ich richte meinen Blick ziel- und lösungsfokussiert auf die Kompetenzen meiner Klienten, nicht auf das was schiefgelaufen ist", erklärt die Expertin. Denn eine Veränderung des Blickwinkels könne viel bewirken.

Die wichtigste Haltung bei Heike Freibergs Arbeit ist die Begegnung mit dem Klienten auf Augen- und Herzhöhe. „Nicht ich weiß, was das Beste für den Klienten ist, der Klient ist der Experte für sein eigenes Erleben. Ich unterstütze ihn dabei, das herauszufinden“, sagt die Beraterin. Dass sich ihre Klienten wohlfühlen, ist ihr ein großes Anliegen. Der Praxisraum ist liebevoll eingerichtet - mit Details, die Ruhe und Zufriedenheit widerspiegeln. „Was hier besprochen wird, bleibt auch hier."

In ihrer Praxis für Mentalberatung bietet Heike Freiberg auch Workshops an. Am Mittwoch, 18. März 2020, geht es um das Thema Work-Life-Balance: In der 45-minütigen Veranstaltung sollen Impulse gegeben werden für eine gesunde Balance zwischen Beruf und Privatleben. Der Workshop beginnt um 18 Uhr, die Teilnahme kostet 5 Euro. (pdf)

Kontakt: Mentalberatung Heike Freiberg, Eschebergstraße 9, 34128 Kassel, Tel. 0561/62854, www.mentalberatung-freiberg.de