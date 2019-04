Neue 40-Millionen-Halle: Hier baut Mercedes nun Achsgetriebe für Vans und Pkw

Nur ein gutes halbes Jahr nach dem Spatenstich hat das Kasseler Mercedes-Benz-Achsenwerk am Freitag seine neue Fabrikhalle eingeweiht.

Auf mehr als 7000 Quadratmetern Produktionsfläche werden dort künftig zwei weitere Montageanlagen Achsgetriebe für Mercedes-Benz-Vans (für die V-Klasse und den Vito) sowie für Pkw produzieren.

Mit gut 40 Millionen Euro ist der Neubau eine der größten Einzelinvestitionen in der Geschichte des Kasseler Standortes, der in diesem Jahr sein 50-jähriges Bestehen feiert. Die Anlagen in der neuen Halle sollen dem an der Kapazitätsgrenze arbeitenden Werk Entlastung bringen.

Denn die Nachfrage nach Achsen und Achsgetrieben aus Kasseler Produktion ist groß. „Wir sind im Konzern diejenigen, die diese Technik am besten beherrschen“, betonte Werkleiter Prof. Dr. Frank Lehmann bei der Einweihung. Die Kunden wollten zeitnah beliefert werden – deshalb auch der Zeitdruck beim Neubau.

Der Betriebsratsvorsitzende Jörg Lorz sprach von einem historischen Ereignis für den Standort. „Ein Neubau in Kassel ist keine Normalität“, so Lorz. Mit der Investition würden der Standort langfristig gefestigt und Arbeitsplätze gesichert. Zudem entlaste die Kapazitätserweiterung die Mitarbeiter.

Die Montagelinie für die Van-Achsen befindet sich derzeit schon im Aufbau. Der zuständige Produktionsleiter Sönke Scheffer rechnet Anfang Oktober mit der Inbetriebnahme. Die Montage der Pkw-Hinterachsgetriebe soll im Jahr 2020 anlaufen.

Besonders stolz zeigte sich Lehmann auf die integrierte Fotovoltaikanlage auf dem Dach der „Halle 5“. Sie hat eine Fläche von mehr als 3400 Quadratmetern – das entspricht der Größe eines halben Fußballfeldes. Die Solaranlage erzeuge 490 000 Kilowattstunden Strom pro Jahr, so Lehmann. Die neuen Montagelinien verbrauchten mit 353 000 Kilowattstunden jährlich weniger Energie als durch die Solarzellen produziert werde. Die Produktion in der neuen Halle sei damit CO2-neutral. „Und der Rest reicht, um auch noch unser Bürogebäude zu Dreiviertel mit Energie zu versorgen.“ Circa 208 Tonnen Kohlenstoffdioxid könne das Werk pro Jahr auf diese Weise einsparen. Gerne hätte er schon mehr Gebäude auf dem Werksgelände mit Photovoltaikanlagen ausgestattet, sagte Lehmann. „Das lässt aber deren Statik nicht zu.“

Mit seinen rund 3000 Mitarbeitern ist der Kasseler Standort Europas größtes Nutzfahrzeug-Achsenwerk und der größte industrielle Arbeitgeber der Stadt Kassel. Die gut 3000 Mitarbeiter fertigen unter anderem Achsen für Lkw, Busse, Transporter und Pkw, Gelenkwellen und Radsätze.