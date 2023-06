Merz neuer SPD-Chef - Wechsel auch bei den Grünen

Von: Florian Hagemann

Manfred Merz Neuer SPD-Vorsitzender © Fischer, Andreas

Die Kasseler Sozialdemokraten haben mit Manfred Merz einen neuen Vorsitzenden. Er löst Ron-Hendrik Hechelmann ab. Einen Wechsel an der Spitze gab es auch bei den Grünen.

Kassel – Mit 93,5 Prozent der gültigen Stimmen ist Manfred Merz am Samstagmittag zum neuen Vorsitzenden der Kasseler SPD gewählt worden. Der 62-Jährige tritt somit die Nachfolge von Ron-Hendrik Hechelmann an, der nach vier Jahren im Amt und zuletzt parteiinternen Querelen angekündigt hatte, nicht noch einmal zu kandidieren.

Merz machte nach dem zuletzt massiven Streit der Parteiflügel deutlich: „Ich fühle mich keinem Lager verpflichtet.“ Er kündigte an, die Partei wieder einen und auf die Erfolgsspur zurückbringen zu wollen. In der Stadtverordnetenversammlung sind die Sozialdemokraten nur noch zweitstärkte Kraft – und nicht mehr an einem Regierungsbündnis beteiligt. Das Sagen haben Grüne, CDU und FDP. Bei der Oberbürgermeisterwahl im März erhielt SPD-Kandidatin Isabel Carqueville lediglich 12,8 Prozent der Stimmen. Im Vorfeld war es zum Bruch mit Amtsinhaber Christian Geselle gekommen, der als Unabhängiger antrat und mittlerweile aus der SPD ausgetreten ist.

Auf dem Parteitag nun war das Bemühen spürbar, die Lagerkämpfe von Pragmatikern und dem linken Flügel, von Geselle-Unterstützern und Geselle-Gegnern zu beenden. Zum Ausdruck kam das in einem Leitantrag, den eine Steuerungsgruppe im Vorfeld erarbeitet hatte. Oberste Leitlinie: „Wir wollen die Gemeinsamkeit in der Partei wieder herstellen.“ Dabei helfen soll auch der breit aufgestellte Vorstand. Zu den Merz-Stellvertretern gehört mit Wolfgang Decker einer, der zum Geselle-Lager zählte. Allerdings erhielt Decker lediglich 54 Prozent der Stimmen. Teslihan Ayalp und Christoph Zeidler bekamen jeweils weit mehr als 80 Prozent.

Einen Wechsel an der Spitze gab es indes auch bei den Kasseler Grünen. Am Freitagabend lösten Pilar Butte und Lician Hanschke die bisherigen Vorsitzenden Vanessa Gronemann und Daniel Stein ab. Gronemann hatte den Posten acht Jahre lang inne und verwies darauf, dass sie nach dem Sieg des Grünen Sven Schoeller bei der OB-Wahl alles erreicht habe. Die Landtagsabgeordnete will sich nun als Kandidatin für den Kasseler Westen auf die Landtagswahl konzentrieren. (Florian Hagemann)