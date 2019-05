Messe-Boom in Kassel: Zentrale Lage lockt die Veranstalter - 2020 kommt die Pferdemesse "Horsica"

Für die zentrale Lage Kassels entscheiden sich immer mehr Messe- und Tagungsveranstalter. Jüngstes Beispiel: Ab März 2020 soll regelmäßig eine große Publikumsmesse für Nordhessens Reiter und Pferdesportvereine in den Messehallen stattfinden.

Mehr als 10.000 Fachbesucher kamen kürzlich zu einer Land- und Gartentechnikmesse, die ebenfalls neu in Kassel ist. Seit Jahren entwickelt sich das Tagungs- und Veranstaltungsgeschäft in der Stadt steil nach oben: Von 2014 bis 2017 – das sind die jüngsten verfügbaren Zahlen – stieg die Zahl der Teilnehmer um fast 20 Prozent auf gut 1,5 Millionen. „Diese Entwicklung wird stark weitergehen“, prognostiziert Oliver Höppner, Leiter des Kassel Convention Bureau, das Kongress- und Messeveranstalter wirbt und bei ihrer Planung unterstützt.

Besucher, die für Messen, Kongresse und berufliche Tagungen kommen, sind ein bedeutender Wirtschaftsfaktor. Laut Schätzung von Fachleuten löst dies jährlich Umsätze von 175 Millionen Euro in Kassel aus. Eine Umfrage unter Hoteliers hatte 2017 ergeben, dass sieben von zehn Gästen Geschäftsreisende sind. Davon wiederum kommt die Mehrzahl wegen Tagungen, Seminaren und Messen.

Die weitaus meisten dieser Profi-Veranstaltungen spielen sich außerhalb der öffentlichen Wahrnehmung ab: Wenn sich 50 oder 100 Teilnehmer in Tagungsräumen von Hotels versammeln, bekommt das die Allgemeinheit nicht mit. Doch gerade bei solch kleineren Veranstaltungen sind laut Höppner sowohl die Nachfrage als auch die Aufwärtsentwicklung am stärksten.

Deutlicher Zuwachs bei den Übernachtungszahlen

Das schlägt sich auch in der Kasseler Besucherstatistik nieder. Laut den aktuellen Zahlen fürs 1. Quartal 2019 gab es bei den Übernachtungszahlen einen deutlichen Zuwachs von 16 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Auch hier dürften die meisten Gäste Geschäftsreisende gewesen sein – dabei ist die Tagungs-Hochsaison von April bis Juni noch gar nicht abgebildet.

Bei steigender Nachfrage durch Tagungsgäste und Messepublikum gibt es in Kassel immer häufiger Engpässe bei Hotelzimmern, heißt es bei Kassel Marketing. Zu gewissen Zeiten seien freie Zimmer dann nur noch zu Aufschlägen von 50 bis 100 Prozent erhältlich oder weit vom Tagungsort entfernt. „Es müssen in zentraler Lage Kassels zwingend weitere Hotelkapazitäten geschaffen beziehungsweise angesiedelt werden“, fordert Reinhard Höppner vom Kassel Convention Bureau.

In Kassel treffen sich die Tierfreunde

Viele Tiere sind schon da: Die Freunde und Züchter von Rassehunden, Renntauben und Ziergeflügel halten ihre zentralen Treffen schon seit vielen Jahren in Kassels Messehallen ab. Die sollen ab 2020 nun auch regelmäßig zum Anziehungspunkt für Nordhessens Pferdesportfans und Reitvereine werden. Für die erste Veranstaltung vom 20. bis 22. März kommenden Jahres laden die Organisatoren schon jetzt zum Mitplanen und Mitgestalten ein.

Bisher war die Horsica in Bad Salzuflen ansässig und zog zuletzt 18.500 Pferdebegeisterte an. Den Wechsel nach Kassel begründet Mitorganisatorin Birgit Wolf damit, dass die hiesigen Messehallen viel besser geeignet seien: „Für die Reitböden müssen wir tonnenweise Sand mit Lkw hereinfahren. Das war in den vornehmen Möbelmessehallen in Bad Salzuflen schwierig.“

Die Entscheidung für Kassel sei auch durch die Vorarbeit des Convention Bureaus von Kassel Marketing erleichtert worden: Dort wurde mit einer Umfrage unter 1200 Teilnehmern ermittelt, dass bei Nordhessens Pferdefans ein hohes Interesse an dieser Veranstaltung besteht und welche Messeangebote sie sich im Einzelnen wünschen.

Laut Birgit Wolf wird die Horsica nicht nur ein breites Angebot von Reitsportartikeln, sondern vor allem ein abwechslungsreiches Vorführungs- und Unterhaltungsprogramm geben. Das soll weitgehend mit Akteuren und Reitgruppen aus der Region vorbereitet werden und reicht von Quadrillen, Dressur- und Voltigierkünsten über Kutschengespanne bis hin zu Zirkustricks und Pferde-Akrobatik. Stets im Mittelpunkt sind schöne Pferde aller Rassen, die auch bei Expertenvorführungen diverser Pferdeflüsterer und Tiermediziner auftreten.

Die Messeveranstalter sind laut Birgit Wolf ein erfahrener Familienbetrieb, der seit 25 Jahren auch die renommierte Messe Nordpferd in Neumünster organisiert. „Wir wollen in Kassel Wurzeln schlagen“, bekräftigt Wolf.

Große Abendshow im Apassionata-Stil

Bei der jüngsten Horsica habe es auch eine große Abendshow im Stil der Pferde-Revue Apassionata gegeben. „Das ist sehr aufwändig und teuer; man braucht dann Licht- und Tontechnik und muss Tribünen bauen“, sagt die Organisatorin. Zumindest mittelfristig solle aber auch dies für die neue Kasseler Pferdemesse erwogen werden.

Über 300 Pferde waren bisher bei der Horsica zu sehen. Auf dem Außengelände der Messe Kassel muss nach Schätzung Wolfs eine Stallmeile mit etwa 80 mobilen Boxen aufgebaut werden.

Solch eine vierbeinige Klientel sei nicht ganz neu für die Messe Kassel, sagt Geschäftsführer Ralf Umbach. Von 2005 bis 2008 habe man zu den Frühjahrsmessen eine Sonderschau namens Nordhessenpferd organisiert. Da sei es aber „eher um Unterhaltung gegangen“.

Was die Veranstalter der Horsica nun vorhätten, sei freilich „eine ganz andere Nummer“, sagt Umbach und ist zuversichtlich, dass sich das Ereignis für regionale Reitfans etablieren wird: „Wir haben das Gefühl, das könnte Zukunft haben“.

Diese tierischen Messen gibt es schon: Die Rassehunde-Ausstellung

Jedes Jahr im Dezember wird die Messe Kassel zum Mekka für Hundefreunde: Vom Afghanen bis zum Zwergdackel werden über 250 Hunderassen gezeigt und prämiert, daneben gibt es Vorführungen, Zubehör und Züchter-Kontakte.

+ Frisiertes Quartett mit Frauchen: Anja Sammrei aus Castrop-Rauxel kam mit ihren Pudeln nach Kassel. © Fischer

Die vom VDH-Landesverband Hessen organisierte Veranstaltung lockt rund 15 000 Besucher aus ganz Europa an und gilt als zweitgrößte Schau ihrer Art in Deutschland. Etwa 5500 Hunde zeigen sich dort von ihrer besten Seite.

Die AZ-Vogelschau

Schon seit 30 Jahren findet die Bundesvogelschau des Artenschutz- und Zuchtverbandes AZ jährlich in Kassel statt. Rund 12.000 Sittiche und Papageien, Kanarien, Waldvögel und Exoten sorgten zuletzt in den Messehallen für Farbenpracht und eine eindrucksvolle Geräuschkulisse.

+ Farbenfroh: Susanne Pohlmann vom Papageienpark Bochum zeigte bunte Aras in den Messehallen. © Fischer

1000 Züchter stellten ihre gefiederten Freunde Wertungsrichtern zur Prämierung vor, insgesamt 5000 Besucher hatten eine breite Auswahl an Futter, Volieren und Vogel-Zubehör.

Der internationale Taubenmarkt

Der jährliche Taubenmarkt in Kassel gilt als die internationale Leitmesse für den Brieftaubensport. Sie zieht bis zu 20 000 Besucher an, die aus ganz Europa und teilweise auch aus China kommen. Die wettverrückten Chinesen setzen hohe Summen auf die schnellen Flieger, die Preisgelder gehen dort zuweilen in Millionenhöhe.

+ Gefiederter Renner: Silke Kühling aus dem Sauerland ersteigerte in Kassel diese Sporttaube. © Schachtschneider

Daher werden Spitzentauben in Kassel schon mal für 20.000 Euro gehandelt. Die Veranstaltung findet seit rund 25 Jahren in den Messehallen statt.

Die deutsche Taubenschau

Seit diesem Jahr bittet auch der Verband deutscher Rassetaubenzüchter seine Mitglieder alle zwei Jahre zur bundesweiten Taubenschau nach Kassel. Bei diesen Vögeln geht es nicht um Tempo, sondern um Schönheit und züchterische Vielfalt.

+ Aufgeblasen: Friedhelm Niehus aus Osterode zeigt eine Taube der Rasse Norwich-Kröpfer. © Schachtschneider

Das wird in den Messehallen von Wertungsrichtern prämiert. Beim ersten Kasseler Treffen zeigten 1550 Züchter aus dem In- und Ausland insgesamt 20 000 Tauben unterschiedlicher Rassen, Formen und Farbschläge.