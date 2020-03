Pferde erleben auf der HORSICA 2020 in Kassel

Hunderte schöner Pferde in der Messe Kassel: Vom 20. – 22. März 2020 findet die Breitensport-Pferdemesse HORSICA in der Messe Kassel statt und lädt Sport- und Freizeitreiter, Tierfreunde und Familien zu einem abwechslungsreichen Besuch ein – Reitershopping zum Saisonbeginn inklusive!

Schnäppchen und Exklusives

Geboten wird eine vielseitige Messe in drei Doppelhallen rund ums Thema Pferdehaltung und Reitsport. Eine breite Auswahl von rund 200 Anbietern präsentiert Reitmode, Reitsportartikel, Pferdefutter- und Pflegemittel sowie Zubehör in verschiedensten Preislagen und für jeden Geschmack.

Faszination Pferd

Ein abwechslungsreiches Programm mit Akteuren und Reitgruppen, zum großen Teil aus der Region, zeigt die ganze Vielfalt der Möglichkeiten: Quadrillen und waghalsigen Stunts, Fahrsport und Horsemanship, Dressur und Zirkuslektionen -verschiedenste Rassen hautnah erleben und staunen, was für Möglichkeiten es im Reitsport gibt. Achtung: Kleine Mädchen wünschen sich danach gerne ein eigenes Pony…

Wissen ist nicht langweilig!

Wertvolles Wissen unterhaltsam dargeboten vermitteln zwei Seminarreihen mit ausgesuchten Referenten im Balios-Ring und im Vortragsbereich. Mediziner, Trainer und Spezialisten beantworten nach den Vorträgen Ihre Fragen. Zu sehen ist auch die Lehrschau Dr. Ende, medizinisches Entertainment zum Anfassen.

Familiengerechtes Entertainment

Live-Airbrush-Aktionen und Kinderspaß beim VFD machen den Jüngsten Freude, am Sonntag wird es spannend und laut: An unserem Familientag können Kinder sich in der „HORSICA Youngsters Trophy“ präsentieren – der Sieger wird per Applausmessung ermittelt. Vor allem gibt es mit Sicherheit den ganzen Tag über Hunderte schöner Pferde vieler Rassen zu sehen: Hier kann man hautnah Pferde erleben und sich Appetit aufs Reiten holen.

