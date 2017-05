Wieder Messerattacke in Innenstadt: Mann mit mehreren Wunden im Krankenhaus

Kassel. Wieder hat es in der Kasseler Innenstadt eine Messerattacke gegeben. Dabei wurde ein Mann mehrfach verletzt.

Am Sonntagnachmittag hatte sich der Vorfall ereignet, wie die Polizei bestätigt. Gegen 16.45 Uhr war sie von Passanten alarmiert worden. Kurz zuvor war der Mann mit mehreren Messerstichen verletzt worden. Getroffen wurde er an Arm, Rücken und Oberschenkel. Da die Stiche nach ersten Informationen nicht tief waren, bestehe keine Lebensgefahr. Der Mann liegt im Krankenhaus.

Die Tat ereignete sich im Bereich zwischen Jägerstraße und Kurt-Schumacher-Straße.

Vom Täter hatte die Polizei gegen 18.30 Uhr noch keine Spur. Auch die Hintergründe der Tat waren noch unklar.

Immer wieder kommt es in diesem Bereich der Innenstadt zu Vorfällen. Einen Großeinsatz wegen einer Messerattacke hatte es dort jüngst am Samstag, 20. Mai, gegeben. Dabei war ein 38-Jähriger von einem Angreifer schwer am Hals verletzt worden. Der Täter, ein 27-Jähriger, stellte sich wenige Stunden später der Polizei. Der 38-Jährige schwebte etwa zwei Tage in Lebensgefahr, ist mittlerweile aber auf dem Weg der Besserung.

Nach HNA-Informationen vermutet die Polizei, dass die Tat im Zusammenhang mit Bandenkriminalität stehen könnte. Die genauen Hintergründe der Messerattacke sind allerdings noch unklar.

Einen Tag später, am Sonntag, kam es erneut in diesem Bereich zu einer Auseinandersetzung: Im Café Firat, das mittlerweile wegen der Ermittlungen geschlossen ist, gab es eine Schlägerei. Ob sie in Zusammenhang mit der Messerattacke steht, ist nicht klar.

