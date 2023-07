Kritik an Russland: Kasseler Bundestagsabgeordneter begleitet Außenministerin zur UN

Von: Matthias Lohr

Bei den Vereinten Nationen: Der Kasseler Bundestagsabgeordnete Boris Mijatovic (Grüne) mit Außenministerin Annalena Baerbock in New York. © Photothek.de

Als Menschenrechtsexperte ist der Kasseler Bundestagsabgeordnete Boris Mijatovic viel unterwegs. Nun begleitete der Grüne Außenministerin Baerbock zur UN nach New York.

Kassel/New York – Vielleicht machen Politikbeobachter über den Kasseler Bundestagsabgeordneten Boris Mijatovic bald einen ähnlichen Witz wie über Hans-Dietrich Genscher. Der legendäre FDP-Außenminister war einst so viel in der Welt unterwegs, dass diese Anekdote über ihn kursierte: Über dem Atlantik stoßen zwei Flugzeuge zusammen. In beiden flog Genscher, er blieb unverletzt.

In zwei Flugzeugen über dem Atlantik ist sich Mijatovic noch nicht begegnet, aber der Grünen-Politiker ist in seinen bald zwei Jahren als Bundestagsabgeordneter viel herumgekommen. Mit Innenministerin Nancy Faeser besuchte er vor der Fußball-WM das Gastgeberland Katar. Er war Wahlbeobachter in Serbien und Bosnien-Herzegowina sowie der Türkei. Und nun flog der 49-Jährige mit seiner Parteikollegin, der Außenministerin Annalena Baerbock, zu den Vereinten Nationen (UN) nach New York. Anlass war ein Jubiläum.

Vor 25 Jahren wurde das Römische Statut verabschiedet, die vertragliche Grundlage des Internationalen Strafgerichtshofs (IStGH) mit Sitz in Den Haag. Für Mijatovic, der dort einst ein Praktikum absolvierte, ist die Bedeutung nicht hoch genug einzuschätzen: „Das Römische Statut ist ein grundlegendes Dokument unserer Zivilisation. Eine Erkenntnis dieses Statuts lautet: Verbrechen werden nicht von Staaten begangen, sondern von Individuen.“

Dies zeige sich gerade heute. Im März hatte der IStGH Haftbefehl gegen den russischen Präsidenten Wladimir Putin wegen mutmaßlicher Kriegsverbrechen in der Ukraine erlassen. Für Mijatovic ist das mehr als nur ein symbolischer Akt. Es sei nicht ausgeschlossen, dass Putin irgendwann nicht doch auf der Anklagebank sitze. „Zudem ist es wichtig, dass die Verbrechen, die der russische Staat in seinem Auftrag begeht, benannt werden“, sagt Mijatovic.

Der Menschenrechtsexperte seiner Fraktion, der gleich in drei Ausschüssen sitzt, begleitete Baerbock auf dem „kurzen eintägigen Intensiv-Trip“ als einziger Bundestagsabgeordneter. Die anderen von der Außenministerin angefragten Kollegen konnten wegen Terminen nicht mitreisen.

Bei ihrer Rede auf dem Festakt fand Baerbock deutliche Worte. Den russischen Angriffskrieg bezeichnete sie als „Urverbrechen“. Das Jubiläum sei „auch ein Auftrag, das Völkerstrafrecht weiterzuentwickeln.

Denn niemand darf im 21. Jahrhundert einen Angriffskrieg führen und dabei straflos bleiben.“ Für Mijatovic ist nach seinem Besuch in New York mehr denn je klar: „Es gibt eine große Mehrheit, die den russischen Angriffskrieg in der Ukraine scharf verurteilt.“

Der Grünen-Politiker weiß, dass seine vielen Reisen nicht gut fürs Klima sind: „Das Traurigste an meinem Job ist, dass man nicht mit dem Zug nach New York fahren kann. Wegen der vielen Reisen ist meine CO2-Bilanz hinüber. Ich muss jede Menge Bäume pflanzen.“ (Matthias Lohr)