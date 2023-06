Milky Chance setzen mit neuem Album ihren steilen Aufstieg fort

Von: Bettina Fraschke

Milky Chance: Neues Album „Living In A Haze“ © Anthony Molina

Mit „Living In A Haze“ veröffentlicht Milky Chance ein neues Album - Pünktlich zum Sommer.

Brennende-Herz- und coole Sonnenbrillen-Emojis fluten aktuell die Kommentarspalten im Instagram-Kanal von Milky Chance und sorgen für stetig ansteigende Gefühls-Pegelstände. „Ihr seid die Band, die keinen schlechten Song machen kann“, lobt Nutzerin Anuschka, Elin hat „eine gloriose Hymne für uns müde Seelen“ gehört, Gia will sich ein Tattoo stechen lassen und fragt ihre Helden nach einem passenden Motiv, und nicht zuletzt findet Aline „nichts goldiger, als wenn Clemens in den Videos tanzt“.

Spotify verzeichnet für Milky Chance über 14 Millionen monatliche Hörer, doch noch höher als in gewöhnlichen Zeiten brandet in diesen Tagen die Erregungswelle heran, da die Schulfreunde Clemens Rehbein und Philipp Dausch aus Kassel mit Antonio Greger und Sebastian Schmidt ihr viertes Album veröffentlicht haben. „Living In A Haze“ ist knappe 36 Minuten lang. 12 kompakte Songs erzeugen sommerliche Vibes und die von den jugendlichen Strubbelköpfen gewohnte Extraportion Lässigkeit.

Ein klanggewordenes Sonnenbrillen-Emoji sozusagen, wobei schon das Cover mit einer an die Dada-Ära der 1910er-Jahre erinnernden Ästhetik super daherkommt. Eine Frauenfigur mit übergeschlagenen Beinen, gefletschten Zähnen, Sonnenbrille (!) und Hut (alles zusammengeklebt aus Fundstücken) sitzt in einem Zimmer, das rechte Winkel zu verweigern scheint. Einerseits sieht man da traditionell einen gestrickten Lampenschirm und Topfpflanzen daher, doch entdeckt man dann auch ein Surfbrett an der Wand, ein Peace-Zeichen, einen Pilz, der möglicherweise für die Idee steht, biochemisch ins Gemüt einwirken zu lassen, sowie den guten alten Kassettenrekorder. Künstlerisch wertig und für Vinyl-Fans lohnend, die das Klangerzeugnis als richtige Schallplatte im Regal drapieren wollen.

Band mit neuem Stil: Elektronik und Clubsound

Von dieser Lust am passgenauen Zusammenbasteln kündet auch die Musik auf „Living In A Haze“. Milky Chance erfinden ihren Stil nicht ganz und gar neu, werden vielleicht etwas elektronischer, clubsoundmäßiger. Sie wissen insgesamt genau, was sie können und wie sie die gewünschten Vibes erzeugen. Im Titeltrack singt Clemens Rehbein von seinem Wunsch, ein „Disco Boy“ zu sein, der den Schmerz wegtanzen kann. Seine charakteristisch-angerauhte Stimme klingt hier besonders jugendlich, die Sound-Untermalung erinnert an eine Slide Guitar. In Richtung Sprechgesang geht „Golden“, bei „Colorado“ gibt es Backgroundstimmen, die mit ihren Yeah-Yeahs die Klangkulisse abrunden.

Die aus Kassel stammende, jetzt in Berlin ansässige Band hat „Living In A Haze“ in den Jazzanova Studios in Prenzlauer Berg mit renommierten Produzenten aufgenommen und auf ihrem IndependentLabel Muggelig Records veröffentlicht. Seit zehn Jahren steht sie für Alternative Pop, der Gitarrensounds mit Elektronik-Effekten verschmilzt (Folktronica nannte man das in den Anfangsjahren). Noch im Jugendzimmer hatten Clemens Rehbein und Philipp Dausch – Abijahrgang 2012 – den Song „Stolen Dance“ 2013 bei YouTube hochgeladen. Kürzlich wurde er das milliardste Mal bei Spotify abgerufen.

Milky Chance ist auf Tour

Sie sind die ersten deutschen Künstler, denen das gelang. Ein steiler Aufstieg und Dauerpräsenz auf den großen und ganz großen Bühnen folgten, etwa in Nordamerika, wo Milky Chance derzeit auf Tour sind. Knapp 70 Termine von Montreal bis New Orleans stehen auf der Liste. Eine musikalische Zusammenarbeit mit Fatoumata Diawara bei „Flicker In The Dark“ gibt der malinesischen Pop-Queen nicht viel Raum, ihre ansonsten phänomenale Stimmkraft und ihren Style zu entfalten, mit seiner coolen, schwingenden Basslinie liefert der Song aber trotzdem ab. Zweite Musikpartnerin ist Charlotte Cardin aus Kanada, die auch schon mit Popikonen wie Sting und Peter Gabriel gearbeitet hat. „History Of Yesterday“ ist zum veritablen Duett geworden.

„Favourite Song“ lebt von einem schrägen Garagensound zu Beginn. Die Uptempo-Nummer „Like A Clown“ verströmt im instrumentellen Mittelteil Akustik-Impressionen aus einem Unterwasserausflug. Zu den Höhepunkten des Albums zählt der Track „Synchronize“. Zarte Tambourin–Akzente ergänzen ein Gitarrenintro, Sound-Einsprengsel wie eine schadhafte Datenleitung sorgen für leise Irritation – und dann wünscht sich Clemens Rehbein singend: „Let the moment cristallize“. Lass den Moment kristallisieren. (Bettina Fraschke)