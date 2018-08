Unter Freunden: Fans von Milky Chance heiß auf Heimspiel der Kasseler Superstars

Kassel. Der Freundeskreis der Kasseler Superstars Milky Chance ist groß. Und vor allem weiblich. Das wird an den Messehallen deutlich. Dort hat das Popduo am Freitag zum ausverkauften Heimspiel-Open-Air „Milky Chance & Friends“ geladen.

Die Freunde von Clemens Rehbein und Philipp Dausch, sie stehen an diesem Abend nicht nur auf der Bühne – als Vorbands spielen Schüler der Levi’s Music School, die Kasseler Indierock-Band Who Killed The Lynx und der in Berlin lebende Italiener Fil Bo Riva. Die Freunde sind auch überall unter den 8000 Zuschauern zu finden. Auf dem Gelände wird gemunkelt, der halbe Abschlussjahrgang der ehemaligen Jacob-Grimm-Schüler wolle an diesem Abend dabei sein.

+ Besuchen die Schule, auf der Clemens Rehbein und Philipp Dausch Abitur gemacht haben: Vera Taube, Melina McKenzie und Florentine Schmidt aus Kassel. © Dieter Schachtschneider

Schulbanknachbarn der Popstars treffen wir zwar nicht, dafür aber Vera Taube, Melina McKenzie und Florentine Schmidt, die ebenfalls auf die JGS gehen und Milky Chance zumindest vom Sehen kennen. Oder Nuray Yildirim. Sie ist die Tante eines Mitgliedes von Who Killed The Lynx – ebenfalls Jacob-Grimm-Abiturienten – und kennt Clemens Rehbein privat. „Ich schätze besonders seine Bescheidenheit“, sagt Yildirim über den neuerdings blondierten Milky-Chance-Frontmann.

+ „Stolz wie Oskar“ (von links): Die Eltern und die Tante des Who Killed The Lynx-Keyboarders Güney Korkmaz, Leyla und Apo Korkmaz und Nuray Yildirim. Nicht nur die Band ist mit Milky Chance befreundet, auch Yildirim kennt Clemens Rehbein privat. © Dieter Schachtschneider

Die Konzertbesucher sind stolz darauf, dass es eine Band aus Kassel in den Pop-Olymp geschafft hat. Maria Hartmann aus Kaufungen etwa sagt: „Für die Band ist es auch bestimmt etwas Besonderes, in ihrer Heimatstadt zu spielen.“

Dass das Konzert nicht wie ursprünglich geplant im illustren Bergpark am Schlosshotel stattfindet, sondern an den etwas weniger attraktiven Messehallen, findet hier übrigens niemand schlimm. „Die Location ist egal, wir sind wegen der Musik hier“, sind sich Chantal Lotze, Mandy Holzapfel und Josephine Groß aus Hann. Münden einig. Das sieht auch Lara Bernhardt aus Melsungen so: „Klar wäre der Bergpark cool gewesen, aber Milky Chance genügt mir voll und ganz.“

+ Bändchen sitzt: Milena Müller von Protex Sicherheit legt Lara Bernhardt aus Melsungen ihre "Eintrittskarte" ums Handgelenk. © Dieter Schachtschneider

Und was machen die beiden Männer des Abends, während ihre Fans draußen für sie Schlange stehen? Philipp Dausch steht bis zwei Minuten vor Einlass noch ganz entspannt und barfuß im Plausch mit Freunden vorm veganen Imbiss und trinkt einen Kaffee. Und Clemens Rehbein? Der fährt um kurz vor 18 Uhr im Backstagebereich vor. In einem orangefarbenen Suzuki mit Kasseler Kennzeichen. Nicht gerade das Auto eines Rockstars. Eher das von einem Freund.