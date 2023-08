Kasseler Wissenschaftler forschen zu Gewürzen gegen Trockenheit

Uni Kassel bewirtschaftet Domäne Frankenhausen seit 25 Jahren

+ © Claudia Feser Ein Acker, zwei Pflanzenarten: Für das Loewe-Projekt laufen erste Vorversuche an der Domäne Frankenhausen. Im Bild Masterstudent Elias Gruber und Hanna Blum, Fachberaterin für ökologischen Heil- und Gewürzpflanzenanbau. Sie stehen an einem Gemenge-Feld aus Winterweizen und Winterkoriander. © Claudia Feser

Vor 25 Jahren hat die Universität Kassel die Domäne Frankenhausen gepachtet; sie wird in ökologischer Landwirtschaft bewirtschaftet. Der Unistandort ist Lehr- Versuch- und Forschungsbetrieb.

Frankenhausen – Ein feiner, würziger Duft liegt in der Luft. Auf dem Feld oberhalb des Domänenhofs Frankenhausen steht das Getreide goldgelb, und mittendrin blühen Kümmel, Koriander und Fenchel in breiten Streifen. Diese sind Teil des neuen Loewe-Projekts, mit dem die Universität Kassel auf ihrem Versuchsgut das Potenzial von Mischkulturen wie Weizen und Gewürzpflanzen erforscht.

Mit insgesamt 4,8 Millionen Euro wird diese Landesoffensive zur Entwicklung wissenschaftlich-ökonomischer Exzellenz, kurz Loewe, über einen Zeitraum von vier Jahren gefördert. Damit finanziert das Land Hessen „Forschungen zu wichtigen Themen für unsere Gesellschaft“, hatte Wissenschaftsministerin Angela Dorn mitgeteilt. Hitze und Trockenheit können zu extremen Ernteausfällen in der Landwirtschaft führen.

Das Forschungsteam um Prof. Miriam Athmann, Leiterin des Fachgebiets Ökologischer Land- und Pflanzenbau an der Universität Kassel, will nun herausfinden, ob Pflanzen mit tief reichenden Pfahlwurzelsystemen in der Fruchtfolge bei der Anpassung an andere klimatische Bedingungen helfen können. Es wird Feldversuche mit Gewürz- und Arzneipflanzen geben, denn zum Beispiel der Winterkoriander wurzelt bis zu 50 Zentimeter tief. Mit ihren Pfahlwurzeln erreichen tiefwurzelnde Pflanzen Wasser und Nährstoffe in tieferen Bodenschichten und können den Wurzelraum für Getreide aufschließen.

Aber warum gerade Kümmel, Koriander und Fenchel? „Sie haben Marktbedeutung“, sagt Hanna Blum, Fachberaterin für ökologische Heil- und Gewürzpflanzen beim Verein Ökoplant, der assoziierter Partner des Loewe-Projekts ist. Bislang werde ein Großteil dieser Arzneigewürze importiert. Probleme gebe es bei großen Ertragsschwankungen.

In ersten Vorversuchen stehen etwa Winterweizen und Winterkoriander auf einem Feld der Domäne. Das nennt der Landwirt Gemengeanbau. Diese Anbauweise könne grundsätzlich nachhaltiger sein, beispielsweise wenn eine Sorte wegen Schädlingsbefalls ausfalle. „Dann ist noch der andere Partner da“, sagt Masterstudentin Johanna Grimpe, die den Feldversuch betreut und darüber ihre Masterarbeit schreibt. Außerdem könne durch den Gemengeanbau der Landnutzungsgrad erhöht werden, weil die Flächen optimaler ausgenutzt werde. Getreide und Gewürzpflanze werden miteinander gedroschen – „die Tiere lieben die Kräuter im Futter“, sagt Hanna Blum. Im Blatt stecke ein Aromatikum, das die Fraßleistung der Nutztiere anrege, „und das Futter riecht lecker.“

Derzeit wird auf ersten Vorversuchsfeldern der richtige Abstand von Getreide und Pfahlwurzler und die richtige Kombination der Pflanzensorten getestet. Dabei geht es auch um den geeigneten Saattermin und ideale Sorten, also zum Beispiel hochwachsende oder niedrig wachsende Sorten. Getestet werden auch mehrjährige Sorten wie Weizen und Fenchel, die aufgrund ihrer ausgeprägten Wurzelsysteme resilienter gegenüber Trockenstress sind.

Derzeit sei der Anbau mehrjähriger Pflanzen in der Landwirtschaft Mitteleuropas wenig verbreitet, sagt Prof. Miriam Athmann. Unter ihrer Leitung werde nun erforscht, ob sie insbesondere in Mischkulturen besser mit den trockenen, heißeren Sommern aufgrund des Klimawandels zurechtkommen und Wasser und Nährstoffe effektiver nutzen. (Claudia Feser)