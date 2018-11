24 Stunden Strampeln für den guten Zweck: Jeder kann mitmachen

In voller Montur dabei: (von links) Patrick Kiesewetter, Pascal Schelkopf, Philipp Heinzel, Stefan Heinemann und Marvin Stöbener vom Firefit-Team der Kasseler Berufsfeuerwehr und Organisator Torben König (3. von links).

Noch bis zum 11. November um 11 Uhr kann jeder, der Lust hat, am 24-Stunden-Strampeln im Kasseler Eurofit teilnehmen. Für jeden zurückgelegten Kilometer wird Geld gespendet.

Sie tragen ihre Einsatzkleidung, eine Sauerstoffflasche und einen Feuerwehrhelm – Gesamtgewicht: 20 Kilo. Nur die Stiefel sind gegen Turnschuhe getauscht worden. „Sonst würden wir das Laufband kaputtmachen“, sagt Stefan Heinemann.

Der Feuerwehrmann hat schon seine ersten 30 Minuten unter erschwerten Bedingungen auf dem Laufband hinter sich. Mindestens sechs Mal wird er bis Sonntag, 11. September, um 11 Uhr noch in seine Einsatzhose schlüpfen und seinen Schutzhelm aufziehen. Und das nicht, weil es irgendwo brennt, sondern für den guten Zweck.

Zusammen mit sechs Kollegen nimmt er an „24h Strampeln und Laufen für den guten Zweck“ im Eurofit in der Kurfürstengalerie teil. Die Einsatzkräfte wechseln sich jede halbe Stunde ab. „Die größte Herausforderung ist der Hitzestau“, sagt Heinemann. Kleidung, die bei Bränden Hitze abhalte, die lasse auch umgekehrt nichts von innen nach außen. Philipp Heinzel hat schon einige Kilometer zurückgelegt – aus der Puste ist er noch nicht, aber langsam wird es warm unter seinem Helm und die Gesichtsfarbe wandelt sich in ein leichtes Rot. „Man muss er einfach auch als gutes Training für den Einsatz sehen“, sagt er.

Einer besonderes Herausforderung haben sich Stefan Ludwig und Daniel Schlung gestellt. Beide wollen die gesamten 24 Stunden durchhalten. „Man mag es für verrückt halten“, sagt Ludwig, der sich ordentlich Verpflegung auf einen Stehtisch gelegt hat. Wenn er am Abend dann etwas müder wird, will der Personaltrainer noch an ein paar Trainingsplänen arbeiten. Auch die Unterlagen dafür hat er sich mitgenommen.

Ganz entspannt geht Olaf Rittgeroth aus Lippstadt die Tour an. Der Extremsportler ist bereits um 3 Uhr in der Nacht mit seinem Fahrrad in Lippstadt gestartet. Jetzt fährt er 24 Stunden in Kassel auf einem Spinningbike, um dann die Rückreise nach Nordrhein-Westfalen anzutreten – mit dem Fahrrad versteht sich.

+ Haben sich Versorgung mitgebracht: Stefan Ludwig aus Fritzlar und Daniel Schlung aus dem Eichsfeld. Foto: Andreas Fischer

Immer wieder kommen Sportler am Samstagmittag ins Fitnessstudio, die sich über die Kollegen in ungewöhnlichem Trainingsoutfit wundern. Einigen ist die Aktion allerdings schon bekannt, denn sie findet in diesem Jahr bereits zum vierten Mal statt.

Die Idee zur Benefizveranstaltung stammt vom Kasseler Torben König. Im letzten Jahr haben 460 Sportler an der Veranstaltung teilgenommen, in diesem Jahr sollen es über 500 werden, die auf den 50 Cardiogeräten so viele Kilometer wie möglich zurücklegen. Ihr Ziel: Gelder sammeln, die Sponsoren für jeden zurückgelegten Kilometer spenden. Das Geld wird drei gemeinnützigen Vereinen zugutekommen: Dem Verein für krebskranke Kinder Kassel, dem Kinderhilfswerk Jumpers aus Kaufungen und dem Verein Pink Ribbon, der sich dem Thema Brustkrebs widmet.

Wer noch mitmachen will, kann sich noch vor Ort bis morgen früh um 11 Uhr anmelden. Eurofit, Mauerstraße 11, Kassel.