Attacke bei Burger King in Kassel: Jugendliche eilen Restaurant-Chef zur Hilfe

Angriff bei Burger King in Kassel: In der Filiale, die sich im Kulturbahnhof befindet, ging ein aggressiver Mann auf den Geschäftsführer des Schnellrestaurants los. Jugendliche griffen beherzt ein und überwältigten den Mann, bevor er den Gastro-Chef verletzen konnte.

Zivilcourage in Kassel: Zwei junge Männer aus Espenau und Vellmar im Alter von 19 und 17 verhinderten Schlimmeres: Sie überwältigten einen Mann, der den Chef des Burger Kings im Hauptbahnhof angriff.

Ein 43-Jähriger aus Kassel ging laut Klaus Arend, Sprecher der Bundespolizei, am Freitagmorgen bei Burger King im Kasseler Hauptbahnhof auf den Geschäftsführer des Lokales los. Das gab die Polizei am Montag bekannt.

Der Chef des Schnellrestaurants im Kulturbahnhof habe dem Mann zuvor wegen seines Verhaltens Hausverbot erteilen wollen. Der Grund: Der Kunde soll mehrfach andere Gäste angepöbelt haben.

Burger-King-Chef attackiert: Angreifer wollte Daumen in Augenhöhlen drücken

Der Aufforderung des Geschäftsführers, die Räumlichkeiten sofort zu verlassen, kam der Kasseler nicht nach. Stattdessen wurde der Mann letztlich gewalttätig und versuchte, dem Burger-King-Geschäftsführer mit den Daumen in die Augenhöhlen zu drücken.

Die beiden Jugendlichen seien dem Opfer schnell zur Hilfe geeilt und brachten den 43-Jährigen zu Boden und fixierten ihn. Danach verständigten sie direkt die Bundespolizei und übergaben den Mann an die Polizeibeamten.

Die Konsequenzen für den Angreifer: Der 43-Jährige bekam einen Platzverweis. Zudem wurde ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet.

Karte: In diesem Burger King wurde der Chef angegriffen

Massenschlägerei bei McDonald's in Kassel 2015

In der Vergangenheit kam es schon einmal in einem Kasseler Schnellrestaurant zu einer Eskalation: Im Dezember 2015 gab es eine Massenschlägerei bei McDonald's in der Göttinger Straße (nahe der Diskothek A7). Insgesamt waren damals 80 Personen beteiligt. Drei Menschen erlitten bei der Prügelei ernsthafte Verletzungen. Mehr Details erfahren Sie hier: Massenschlägerei bei McDonald's in Kassel - Drei Verletzte