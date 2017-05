80.000 Besucher werden zum Kasseler Gartenfest erwartet

Die grüne Stadt

+ Gartenanlage von Weltrang: So sah der Bergpark Wilhelmshöhe im Jahr 1799 aus. Das Gemälde stammt von Johann Erdmann Hummel. Repro: MHK/nh

Kassel. Am Wochenende findet in Kassel zum ersten Mal die "Kasseler Garten Kultur" statt. Wir stellen die Parks als Locations vor und zeigen, was dort stattfindet.