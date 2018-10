Lebensgefährlich verletzt: Rentnerin von Radfahrer in Kassel angefahren

Kassel. Eine 81-Jährige Fußgängerin ist am Montagmittag von einem Radfahrer auf der Fünffensterstraße in Kassel lebensgefährlich verletzt worden.

Zum folgenschweren Zusammenstoß zwischen der Passantin und dem Radfahrer war es gegen 12.40 Uhr gekommen, als der Radfahrer vom Ständeplatz kommend in Richtung Rathauskreuzung unterwegs war. Der 25-jährige Kurierfahrer auf dem Rad missachtete nach Zeugenaussagen eine rote Ampel und fuhr die Frau auf dem Fußgängerüberweg an der Einmündung zur Straße Neue Fahrt an. Die alte Frau hatte als Fußgängerin grün. Der Zusammenstoß erfolgte auf der Fahrbahn, die die Frau überquerte.

Die Rentnerin liegt inzwischen in einem Kasseler Krankenhaus und soll sich mittlerweile in einem stabilen Zustand befinden. Das teilte die Polizei in einer Pressemitteilung am späten Montagnachmittag mit.

Auch Radfahrer wurde bei Unfall in Kassel verletzt

Der Radfahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Der junge Mann wurde ambulant vom Rettungsdienst noch am Unfallort medizinisch versorgt. Eine weitere Behandlung in einem Krankenhaus war nicht nötig.

Der gesamte Straßenabschnitt musste bis 14.45 Uhr gesperrt werden. Dadurch kam es zu Verkehrsbehinderungen. Die Straßenbahnen fuhren aber wie gewohnt.

Karte: Hier passierte der schwere Fahrrad-Unfall