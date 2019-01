Abstimmung: Kasseler Stadtverordnete wählen neuen Parlamentschef

Personalentscheidungen

13 der 71 Kasseler Stadtverordneten sind seit Konstituierung der Versammlung im April 2016 ausgeschieden und durch Nachrücker ersetzt worden. Nun muss auch der Parlamentsvorsitz neu geregelt werden.

Schon wieder stehen in der Kasseler Stadtverordnetenversammlung wichtige Personalentscheidungen an. In der Sitzung am nächsten Montag soll ein neuer Parlamentschef gewählt werden.