Am Bebelplatz gibt es bald nur noch am Automaten Geld

Die Filiale der Volksbank Kassel-Göttingen am Bebelplatz wird ab Samstag in eine Selbstbedienungs-Bank umfunktioniert. Persönliche Beratung gibt es dort dann nicht mehr.

Kassel/Kreis Kassel – Die Volksbank Kassel-Göttingen funktioniert ihre Filiale am Bebelplatz zu einer Selbstbedienungs-Bank um. Zudem werden einige SB-Bereiche in Stadt und Landkreis Kassel geschlossen.

Die Volksbank-Filiale am Bebelplatz im Vorderen Westen wird ab Samstag, 15. Februar, in eine Selbstbedienungs-Filiale (SB) umgewandelt. Wie die Volksbank Kassel-Göttingen mitteilte, wird es dort dann keine persönliche Beratungsmöglichkeit mehr geben.

An Automaten könnten weiterhin Geld abgehoben und eingezahlt sowie Kontoauszüge ausgedruckt werden. Die nächste personenbesetzte Filiale finden die Kunden künftig in Bad Wilhelmshöhe und in der Hauptstelle an der Rudolf-Schwander-Straße.

„Unsere Analysen haben ergeben, dass unsere Kunden in der Filiale am Bebelplatz bevorzugt die SB-Technik nutzen“, erläutert der Sprecher der Genossenschaftsbank, Peter Mühlhaus, die Entscheidung. Der Trend gehe in nahezu allen Altersgruppen grundsätzlich zum Online-Banking. Auch immer mehr ältere Menschen nutzten den elektronischen Geldverkehr. Manche Geschäftsstellen würden kaum noch frequentiert. „Immer weniger Kunden nutzen die Filiale und fordern alternative Angebote“, so Mühlhaus. Die Bank dürfe und wolle keine Geschäfte betreiben, „die dauerhaft Verlust mit sich bringen“. Das Tätigkeitsfeld der Mitarbeiter habe sich ebenso verändert wie die Nachfrage nach den Leistungen der Bank. Kunden und Mitarbeiter hätten heute seltener miteinander zu tun. Aber wenn man sich treffe, gebe es einen intensiveren Beratungsbedarf. Zum 15. Februar geschlossen werden überdies die SB-Stellen in Wehlheiden, Deisel (Trendelburg), Fuldabrück und Heiligenrode (Niestetal). Entlassungen wegen der Schließung der Filiale und der SB-Stellen gebe es keine, betont Mühlhaus. Auch würden die Leistungen für die Volksbank-Kunden nicht reduziert, sondern an anderen Standorten gebündelt.

„Parallel dazu investieren wir in das Online-Banking.“ Die Bank biete in dem Bereich unter anderem eine Videoberatung an. Auch der Telefonservice mit ausgebildeten Bankkaufleuten stehe den Kunden zur Verfügung, etwa um Überweisungen zu tätigen. Die Bargeldversorgung sieht Mühlhaus nicht gefährdet. „Immer mehr Supermärkte, Drogerien et cetera bieten bei Einkäufen die Auszahlung von Bargeld an.“ Außerdem würden viele Kunden die Bargeldabhebung beispielsweise mit Einkäufen, Arzt- und Friseurbesuchen verbinden. „In der Regel kommt man dann fast immer an einer Volksbankfiliale oder SB-Stelle vorbei.“

Hintergrund

In Kassel gibt es künftig noch folgende personenbesetzte Filialen der Volksbank Kassel-Göttingen: Hauptstelle, Rudolf-Schwander-Straße 1; Bad Wilhelmshöhe, Wilhelmshöher Allee 272; Bettenhausen, Leipziger Straße 169; Kirchditmold, Harleshäuser Straße 62 und Oberzwehren, Altenbaunaer Straße 111. SB-Stellen gibt es künftig folgende: Bebelplatz, Friedrich-Ebert-Straße 136; City-Point Einkaufszentrum, Königsplatz 61; im Dez-Einkaufszentrum, Frankfurter Straße 225, Harleshausen, Wolfhager Straße 384; Niederzwehren, Frankfurter Straße 254; Nordstadt, Holländische Straße 201; Opernplatz, Opernplatz; Südstadt, Frankfurter Straße 112; Weserspitze, Fuldatalstraße 2a.