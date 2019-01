Auto abstellen auf privaten Parkflächen: Diese Regeln gelten in Kassel Stadt und Kreis

Das Auto auf privaten Supermarktparkplätzen abstellen, obwohl man nicht einkauft? So sehen die Regelungen in Stadt und Kreis Kassel aus.

In Wohngebieten sind die Parkflächen oft knapp. Deshalb werden vielfach die Parkplätze von Supermärkten genutzt, um dort Autos abzustellen – nicht nur während des Einkaufs. Viele Betreiber weisen mittlerweile daraufhin, dass das Parken nur mit einer Parkscheibe und Vorlage des Kassenbons gestattet ist.

Oftmals ist eine zeitliche Begrenzung gesetzt – sonst kann das Fahrzeug abgeschleppt oder ein Knöllchen verteilt werden. Ein Blick auf die Regelungen auf Parkflächen in Stadt und Kreis.

Stadt Kassel

Auf privaten Parkflächen erfolgt in Kassel keine Überwachung des ruhenden Verkehrs durch die Stadt Kassel, bestätigt ein Sprecher auf Nachfrage. Die Eigentümer können die Nutzung dort selbst regeln und sind dann auch für die Einhaltung dieser Regeln zuständig.

Während die meisten Supermärkte lediglich androhen, die Autos abzuschleppen, stellt der Penny-Discounter an der Frankfurter Straße Strafzettel aus. Schilder weisen daraufhin, dass das Parken dort nur mit ausgelegter Parkscheibe zulässig ist. Bei einer Kontrolle durch eine beauftragte Firma „Fair Parken“ muss ein Kassenbon vorgezeigt werden, wer sich nicht daran hält, muss mit einem Knöllchen in Höhe von 19,90 Euro rechnen. Ein Penny-Sprecher sagt, dass die Strafgelder allerdings eine letzte Möglichkeit seien. Lediglich fünf Prozent der Penny-Parkplätze in Deutschland würden so überwacht.

Von den Einnahmen profitiert allerdings nicht der Discounter, sondern sie gehen an die beauftragte Firma. „Unsere Kunden sollen möglichst zu jeder Tageszeit einen freien Parkplatz finden“, heißt es von Penny. Die Resonanz der Kunden sei zudem überwiegend positiv.

Verschiedene Flächen wie unter anderem die Parkplätze am Augustinum oder die am Schuhcenter am Auestadion werden von „Park & Control“ kontrolliert. Das Ziel auch hier: Dauerparker fernhalten. Ähnlich wie auch der Dienstleiter „Fair Parken“ verteilt auch „Park & Control“ Strafzettel – mit sogenannten Vertragsstrafen. Denn wer auf den privaten Stellflächen parkt, geht einen Vertrag mit dem Dienstleiter ein. Auch „Park & Control“ betont, dass die Knöllchen lediglich Vorteile für die Kunden bringen würden, die so keine Probleme mehr beim Parken haben.

Einige Supermärkte wie beispielsweise der Rewe-Markt an der Friedrich-Ebert-Straße haben ihre Stellflächen mit einer Schranke gesichert, so dass kostenloses Parken dort nur möglich ist, wenn man sein Parkticket im Supermarkt entwertet.

Landkreis Kassel

Auf den Parkplätzen der Nahversorgungszentren in Vellmar und Baunatal übernehmen die Ordnungsbehörden der Städte die Verkehrsüberwachung. Auf dem Gelände des Herkules-Marktes an der Straße „Lange Wender“ in Vellmar kontrolliert das Vellmarer Ordnungsamt. „Es gibt eine Vereinbarung mit dem Inhaber. Der Parkplatz gilt als öffentliche Verkehrsfläche,“ sagt Wolfhard Eidenmüller von der Ordnungs- und Verkehrsbehörde. Im Vellmarer Stadtgebiet sind nach Eidenmüllers Informationen keine privaten Firmen unterwegs.

Auch in Baunatal werden Parkverstöße so gehandhabt. Die Baunataler Ordnungsbehörde kontrolliert unter anderem auf dem großen Parkplatz vor dem VW-Werk und auf den Parkflächen am Ratio-Land in Hertingshausen, teilt ein Sprecher auf Anfrage mit.