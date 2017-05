Illegales Autorennen gestoppt: Mit über 100 km/h durch Kassel

Kassel. Immer wieder haben Anwohner von illegalen Autorennen in Kassel berichtet. Nun hat die Polizei einen 19-jährigen Autofahrer aus Kassel aus dem Verkehr gezogen.

Er hat sich in der Nacht zum Samstag offenbar ein Rennen mit zwei anderen Fahrern in der Innenstadt geliefert hat. Den jungen Mann erwarten nun ein Fahrverbot von einem Monat, 400 Euro Geldbuße sowie zwei Punkte in der Verkehrssünderkartei in Flensburg.

Nach Angaben von Polizeisprecher Matthias Mänz hatte eine Streife des Polizeireviers Mitte das Rennen, bei dem die drei Autos mit hoher Geschwindigkeit rücksichtlos durch die Stadt gefahren waren, beobachtet und den 19-Jährigen daraufhin aus dem Verkehr gezogen.

Die Beamten seien gegen 3.30 Uhr in der Nacht an der „Trompete“ - der Kreuzung von Frankfurter Straße und Fünffensterstraße in der Innenstadt - auf die drei Autos aufmerksam geworden. Wie sie berichten, kamen die drei Fahrzeuge mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit den Weinberg hochgefahren und fuhren auch anschließend auf der Frankfurter Straße in Richtung Steinweg im selben gefährlich hohen Tempo weiter. Nach Einschätzung der Beamten erreichten die Fahrer dabei Geschwindigkeiten von deutlich mehr als Tempo 100.

Die Streife habe daraufhin sofort die Verfolgung der drei Fahrzeuge aufgenommen. Im Bereich des Hotels Renthof gelang es den Polizisten, einen der drei Wagen, einen 3er BMW, anzuhalten und zu kontrollieren.

Die parallel eingeleitete Fahndung nach den beiden anderen flüchtigen Autos – ein silberner Audi und ein dunkler BMW – habe nicht zum Erfolg geführt, so Mänz.

Am Steuer des angehaltenen 3er BMW saß der 19-Jährige aus Kassel. Zu dem Vorwurf der Beamten, er habe sich an einem illegalen Autorennen beteiligt, wollte er keinerlei Angaben machen. Neben dem Fahrverbot und der Geldbuße drohen dem Fahranfänger nun auch Konsequenzen durch die Führerscheinstelle, wie etwa die Anordnung eines Aufbauseminars.

Erst kürzlich hatte die HNA darüber berichtet, dass sich Anwohner über illegale Autorennen an der Kohlenstraße wiederholt bei der Polizei beschwert haben.

Die Kreuzung "Trompete":

Rubriklistenbild: © Koch