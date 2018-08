Bauarbeiten in der Kasseler Innenstadt: Heißeste Phase ist geschafft

Kraftakt: In nur sechs Wochen haben die KVG-Mitarbeiter und die Beschäftigten der von ihr beauftragten Firmen (unser Foto) das Gleiskreuz Am Stern sowie Gleise in der Oberen Königsstraße ausgetauscht – oft bei Temperaturen von mehr als 30 Grad.

Kassel. Die aufwendigste Bauetappe des Jahres wird am Wochenende mit Ende der Sommerferien in der Kasseler Innenstadt abgeschlossen. Die Arbeiten im Überblick:

Ab Montag, 6. August, wird nur noch in der Oberen Königsstraße zwischen Rathaus und Königsplatz gebaut.

Ausgetauscht wurden in den sechs Wochen die Gleise in der Königsstraße zwischen Hedwig- und Treppenstraße sowie das Gleiskreuz Am Stern. In den nächsten Wochen werde sich der Baubetrieb erheblich normalisieren, kündigen Stadt und KVG an.

Die Königsstraße

Vom Rathaus in Richtung Stern fahren alle Bahnen ab Montag wieder über die Königsstraße. In der Gegenrichtung werden sie bis 8. September montags bis samstags zwischen 6.30 und 17 Uhr über den Scheidemannplatz umgeleitet. Ab 8. September gegen 17 Uhr soll es dann wieder in beide Richtungen gehen.

Der Stern

Ab Sonntag ist die Kreuzung Am Stern für Busse und Bahnen wieder befahrbar. Für Autofahrer wird ab Montag auf der Kurt-Schumacher-Straße jeweils eine Spur in jede Richtung freigegeben. Trams und Regiotrams halten Sonntag noch nicht an der Haltestelle „Am Stern“, Busse in Richtung „Königsplatz/Mauerstraße“ an einer Ersatzhaltestelle. Die Busse und Bahnen der KVG fahren ab Montag in der Kurt-Schumacher-Straße regulär. Die Buslinien 52, 100, N40, N49 und N52 fahren noch bis 10. August über die Haltestellen „Königsplatz/Mauerstraße“ und „Scheidemannplatz“ (ohne „Holländischer Platz“ und „Am Stern“).

Der Zissel

Für den Zissel-Straßenumzug am Sonntag ist der Streckenverlauf von der Kölnischen Straße über Königsplatz und Untere Königsstraße zum Altmarkt frei. Bis Mitte August soll auch die Brunnenanlage wieder in Betrieb gehen.

Der Kanal

Das komplizierteste Baufeld in der Oberen Königsstraße war die Kanalbaustelle vor Galeria Kaufhof. Dort mussten in fünf Meter Tiefe Kanäle erneuert werden. Die Baugrube wird in den nächsten Tagen geschlossen und geräumt.

Der Ausblick

In den nächsten Wochen werden die Gehwege auf der Westseite der Oberen Königsstraße (Seite Opernplatz) zwischen Rathaus und Königsplatz fertiggestellt. Für Besucher ist ab sofort der Bummel durch die Obere Königsstraße wieder entspannter. Erste Gehwegabschnitte sind bereits frei und viele Bauflächen geräumt.

Nach der Winterpause werden 2019 die restlichen Flächen auf der gegenüberliegenden Straßenseite erneuert. Ende 2019 sollen die Arbeiten in der Königsstraße abgeschlossen werden.

Der letzte Rundgang

Der letzte Baustellenrundgang 2018 findet am Mittwoch, 8. August, statt. Mit Stadtrat Dirk Stochla, Stadtbaurat Christof Nolda und KVG-Bereichsleiter Mike Heinemann können sich Interessierte auf den Weg machen. Die kostenfreie Führung beginnt um 15 Uhr an der Haltestelle am Friedrichsplatz.

Die Bilanz

Rundum positive Bilanz ziehen Stadt und City-Kaufleute. Verkehrsdezernent Stochla: „Das ist schon eine außergewöhnliche Leistung, was alle Baubeteiligten in nur sechs Wochen hier erreicht haben.“ Stadtbaurat Nolda: „Unser Dank gilt auch den Bürgern und den Geschäftsanliegern, die diese schwierigste Phase im gesamten Bauablauf der Erneuerung der Königsstraße mit Geduld und Wohlwollen begleitet haben.“ Und Stephan Engel, Vorstand der City-Kaufleute, lobte die gute wechselseitige Kommunikation: „Durch das Verständnis von allen Beteiligten konnte der bestmögliche Ablauf einer so großen Baustelle für unsere Besucher bestmöglich gestaltet werden.“

