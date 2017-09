Betrüger gaben sich als Chef aus

Kassel. Vor einer Chef-Betrugsmasche warnt aufgrund eines aktuellen Falls die Kasseler Polizei Firmen.

Bei der sogenannten „CEO-Fraud“-Betrugsmasche geben sich die Täter nach Sammlung jeglicher Art von Information über das anzugreifende Unternehmen beispielsweise als Geschäftsführer (CEO) aus und veranlassen einen Mitarbeiter des Unternehmens zum Transfer eines größeren Geldbetrages ins Ausland, teilt Polizeisprecher Matthias Mänz mit.

So geschehen Ende August bei einem Kasseler Autohaus. Eine Mitarbeiterin hatte eine E-Mail von ihrem vermeintlichen Chef bekommen und daraufhin die Überweisung einer fünfstelligen Summe veranlasst. Kurze Zeit später stellte sich heraus, dass die E-Mail nicht von dem Geschäftsführer, sondern von Betrügern stammte. Die Ermittlungen in diesem Fall dauern an.

Die Mitarbeiterin sei zunächst von der Richtigkeit des Absenders ausgegangen und hatte den nicht ungewöhnlichen Überweisungsauftrag daraufhin ausgeführt. Erst aufgrund einer Fehlermeldung, die auf die Beantwortung der E-Mail des vermeintlichen „CEO“ folgte, flog der Betrug kurze Zeit später auf. Das Geld war zu diesem Zeitpunkt jedoch bereits ins Ausland transferiert.

