Betrunkener 27-Jähriger trat Autospiegel ab

Kassel. Ein 27 Jahre alter Mann aus Kassel hat in der Nacht zum Freitag offenbar im Vorbeigehen den Außenspiegel an einem geparkten Auto abgetreten. Zeugen hatten den scheinbar betrunkenen Mann gegen 0.15 Uhr beobachtet und die Polizei alarmiert, die den Täter in unmittelbarer Nähe fasste. Er muss sich nun wegen Sachbeschädigung verantworten – geschätzer Schaden: 250 Euro. Ein Atemalkoholtest ergab bei ihm einen Wert von mehr als 1,8 Promille.

Weitere beschädigte Autos sind der Polizei bislang nicht bekannt geworden. (ius)