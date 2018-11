Betrunkener fährt Auto an und schläft am Steuer in Kasseler Tiefgarage ein

Auto blockierte Einfahrt am Friedrichsplatz - 1,8 Promille

+ © Angelika Warmuth/dpa © Angelika Warmuth/dpa

Kaum zu glauben: Ein betrunkener Fahrer aus Kassel torkelte am Donnerstag nicht nur zu seinem Auto in einer Tiefgarage, sondern fuhr auch ein anderes Auto an und schlief letztlich in seinem Wagen ein.