BMW-Niederlassung Kassel unter neuer Leitung

Neuer Niederlassungsleiter von BMW in Kassel: Dirk May.

Die BMW-Niederlassung Kassel steht seit dem 1. Oktober unter neuer Leitung.

Wie das Unternehmen erst jetzt mitteilte, folgt Dirk May (50) damit auf Gotthold Heim (57), der die Leitung der BMW-Niederlassung Dortmund übernommen hat. Heim leitete die Kasseler Niederlassung seit 2013.

May ist laut Pressemitteilung seit vielen Jahren im Vertrieb der BMW Group tätig und hatte verschiedene Führungspositionen in BMW-Niederlassungen in Deutschland inne.

Zuletzt war er im BMW-Niederlassungsverbund Süd-West, zu dem die Niederlassungen in Stuttgart, Mannheim und im Saarland gehören, für den Bereich Neue Automobile zuständig. Zuvor hatte er unter anderem sieben Jahre lang die BMW-Niederlassung in Mannheim geleitet.