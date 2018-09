Bombe in Kassel: Sperrgebiet wird geräumt - 1500 Menschen betroffen

Kassel. Auf einer Baustelle am Kasseler Ständeplatz wurde am Morgen eine Bombe gefunden. Bis zur Entschärfung des Blindgängers, die für 21 Uhr geplant ist, kommt es zu großen Verkehrsbehinderungen.

Der Artikel wird laufend aktualisiert, zuletzt um 19.47 Uhr: Ausnahmezustand in der Kasseler Innenstadt. Wegen des Blindgängers aus dem Zweiten Weltkrieg, der auf der Baustelle der Evangelischen Bank am Ständeplatz gefunden wurde, sind weite Teile der Innenstadt gesperrt. Der Einsatz der Feuerwehr geht vermutlich noch bis Mitternacht.

Laut Polizei und Feuerwehr ist die Entschärfung für 21 Uhr vorgesehen. Als Sicherheitsbereich ist ein Radius von 350 Metern vorgesehen. Die Räumung des Sicherheitsbereiches soll laut Mitteilung der Feuerwehr bis 19 Uhr abgeschlossen sein. In einer früheren Meldung berichtete die Feuerwehr, dass ab 19 Uhr mit der Räumung des Sicherheitsbereiches begonnen werde. Seit 19 Uhr wird von Polizei und Rettungskräften das Sperrgebiet durchsucht, um sicherzustellen, dass alle Menschen aus dem Bereich evakuiert sind. Erst danach würde die Entschärfung beginnen. 1446 Menschen sind in dem Gebiet von der Evakuierung betroffen, teilt die Feuerwehr am Abend mit. Auch 35 Sonderobjekte, wie Geschäftshäuser, Praxen oder Lokale sind betroffen.

Gegen 18.45 Uhr versammelten sich rund 300 Rettungskräfte am Kulturbahnhof in Kassel, um ab 19 Uhr den Sicherheitsbereich zu überprüfen.

Knallgeräusch bei Entschärfung möglich

Der Kampfmittelräumdienst weist darauf hin ,dass es später während der Entschärfung zu mehreren lauten Knallgeräuschen kommen kann. Das hat die Feuerwehr mitgeteilt.

Bombe in Kassel am Morgen entdeckt

Die Bauarbeiten wurden bereits am Morgen eingestellt, der Kampfmittelräumdienst ist vor Ort. Nach Auskunft der Polizei besteht keine unmittelbare Gefahr für die Bevölkerung. Bereits gegen Mittag wurde die Fünffensterstraße aus Sicherheitsgründen von der Rathauskreuzung bis zum Ständeplatz und der Ständeplatz bis zum Scheidemannplatz für Fußgänger, Autofahrer, Busse und Trams für unbestimmte Zeit gesperrt.

Die englische Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg hat noch einen Zünder und liegt in zwei Metern Tiefe und hat eine Länge von 70 Zentimetern und einen Durchmesser von 35 Zentimetern. Nach Angaben der Feuerwehr wiegt sie 114 Kilogramm. Während der Entschärfung müssen die Anwohner ihre Wohnungen verlassen. Bis dahin ist aufgrund der nötigen Straßensperrungen mit erheblichen Verkehrsbehinderungen rund um die Fünffensterstraße zu rechnen.

Auch das Stadtmagazin Kassel live berichtet fortlaufend von der Evakuierung un der Entschärfung.

Der Sicherheitsbereich - Hier geht seit 19 Uhr nichts mehr

Die Feuerwehr hat einige Verhaltensregeln für eine Evakuierung herausgegeben:

Packen Sie einen Rucksack/eine Tasche mit Ersatzkleidung, Hygieneartikeln sowie Ihren Medikamenten und den wichtigsten Dokumenten (Personalausweis, Krankenkassenkarte, u.ä.).

Sichern Sie beim Verlassen Ihre Wohnung: Haustüren und Fenster schließen. Rollläden offen lassen. Licht und Kerzen ausmachen.

Vergewissern Sie sich, dass sie Elektro- und Gasgeräte (Bügeleisen, Herd usw.) ausgeschaltet und alle Wasserhähne geschlossen haben.

Gas, Strom oder Wasser werden während der Entschärfung nicht abgestellt. Auch Sie müssen dies nicht machen.

Folgen Sie den Anweisungen der örtlichen Einsatzleitung bzw. der Einsatzkräfte vor Ort.

+ Hier wurde am Morgen eine Weltkriegsbombe entdeckt. Am Abend soll diese entschärft werden. © Fischer

Informationen für die betroffenen Anwohner

Alle Betroffenen müssen bis 19 Uhr ihre Wohnungen und Häuser und den Evakuierungsbereich verlassen haben.

Betreuungsstellen sind eingerichtet in der Stadthalle Kassel (Holger-Börner-Platz 1, Eingang auf der Rückseite) sowie in der documenta-Halle am Friedrichsplatz (ab 18.30 Uhr). Ab 18.30 Uhr fahren Busse der KVG von der Haltestelle "Karthäuser Straße" (Friedrich-Ebert-Straße, Höhe Alte Hauptpost) zur Betreuungsstelle in die Stadthalle. Haustiere können dorthin mitgenommen werden.

Die Elisabethkirche steht ab 19 Uhr für Betroffene offen. Die Stadtgliederung Kassel der Malteser bieten Betreuung an.

Kranke oder bettlägrige Personen können einen Transport über die Rufnummer 19222 (Leitstelle Feuerwehr Kassel) anfordern. Notwendige Transporte müssen bis 18 Uhr angemeldet werden.

Straßen im Evakuierungsbereich sind ab 19 Uhr gesperrt.

Fahrzeuge, die innerhalb des Bereichs abgestellt sind, können erst nach der Beseitigung der Gefahr abgeholt werden.

Spätestens ab 19 Uhr werden auch alle Geschäfte und Einrichtungen geschlossen sein.

Staatstheater bietet kostenfreie Tickets für Betroffene

Das Staatstheater hat soeben mitgeteilt, dass es all jene einlädt, die von der Evakuierung betroffen sind, heute Abend ins Schauspielhaus zu kommen. Dort wird "Moskitos" von Lucy Kirkwood aufgeführt. Beginn ist um 19.30 Uhr. Das Angebot gilt so lange, bis alle Karten vergeben sind.

Einschränkungen im Verkehr

Wegen des Bombenfunds kommt es im Straßenverkehr zu massiven Behinderungen. Durch die Innenstadt können derzeit keine Trams fahren. Laut Kasseler Verkehrs-Gesellschaft (KVG) fahren die Linien derzeit so:

Linie 1: zwischen Vellmar und Ottostraße

Linie 3: zwischen Ihringshäuser Straße und Vellmar; zwischen Mattenberg und Bad Wilhelmshöhe

Linie 4: zwischen Hessisch Lichtenau und Vellmar; zwischen Druseltal und Stadthalle

Linie 5: zwischen Holländische Straße und Ottostraße; zwischen Baunatal und Auestadion

Linie 7: Zwischen Wolfsanger und Königsplatz; zwischen Mattenberg und Bad Wilhelmshöhe

Linie 8: Pendelbus von Hessenschanze über Friedrich-Ebert-Straße und Karthäuser Straße bis Hauptbahnhof

RT1 und 4: Richtung Kassel, über Lutherplatz zur Holländischen Straße

RT5: Richtung Kassel, vom Hauptbahnhof über Lutherplatz, Stern Richtung Leipziger Straße/Sandershäuser Straße

Jüngste Bombenfunde in Kassel

Erst am 30. Juli 2018 gab es Aufregung wegen eines Bombenfundes in Kassel. Eine Fliegerbombe wurde bei Bauarbeiten in der Westendstraße im Stadtteil Vorderer Westen entdeckt. Im Umkreis von 300 Metern mussten die Menschen ihre Häuser und Wohnungen verlassen: Mehr als 300 Anwohner wurden am Ende wegen der Entschärfung evakuiert. Via Lautsprecher hielt die Polizei die Menschen vor Ort auf dem Laufenden. Die Entschärfung verlief ohne Zwischenfälle.

Im Mai 2018 wurde auch in der Karlsaue eine Bombe gefunden. Auch dieses Exemplar kam bei Bauarbeiten zu Tage. Der Park, die Kunst-Uni und mehrere Wohnungen wurden von Einsatzkräften evakuiert. Spezialkräfte entschärften letztlich die 250 Kilo schwere Bombe.

Rubriklistenbild: © Malmus