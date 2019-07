Brand in Kasseler Mehrfamilienhaus - keine Verletzten

Vermutlich Unachtsamkeit

+ © Feuerwehr/nh Die Feuerwehr rückte zu einem Einsatz in Kassels Stadtteil Fasanenhof aus. © Feuerwehr/nh

Im Kasseler Stadtteil Fasanenhof ist es in der Ihringshäuser Straße am Montagabend gegen 18.30 Uhr zu einem kleinen Brand in einem Mehrfamilienhaus bekommen.