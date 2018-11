"Brillen-Vesper" am Friedrichsplatz in Kassel schließt nach 54 Jahren 

Einst eine erste Adresse für Technik in Kassel: Die Firma Fernseh-Vesper am Friedrichsplatz bot auf mehreren Etagen nicht nur Geräte aller Art, sondern hatte auch eine Foto- und Optik-Abteilung. Das Brillengeschaft firmierte seit 1964 eigenständig. In jener Zeit entstand auch diese Fotografie.

Kassel. Nach 54 Jahren ist Schluss für ein weiteres Traditionsgeschäft in Kassels Innenstadt: Zum Jahresende wird „Brillen-Vesper“ am Friedrichsplatz den Geschäftsbetrieb aufgeben.

Der Name Vesper stand einst für ein großes Technik-Kaufhaus im Stadtzentrum. Die Inhaber von Brillen-Vesper, Augenoptikermeister Bernd Holzapfel und seine Frau Renate, ziehen sich mit 68 Jahren in den Ruhestand zurück. Die Suche nach einem möglichen Weiterbetreiber sei ohne Resonanz geblieben, berichten sie.

An den Geschäftsdaten des 1964 gegründeten Betriebs dürfte das nicht gelegen haben. „Wir haben bis zuletzt immer schwarze Zahlen geschrieben“, sagt Inhaber Holzapfel nicht ohne Stolz. Die Lage nahe der Einmündung zum Karlsplatz empfindet er als „einen der schönsten Geschäftsstandorte in ganz Kassel“. Vor allem Stammkunden waren es in all den Jahren, die der Optikerwerkstatt jährlich rund 1000 Aufträge brachten. „Viele sind mir fast ein wenig böse, dass wir nun aufhören“, sagt Bernd Holzapfel.

Vorläufer der Elektronik-Märkte

Mit der Schließung des Brillengeschäfts verschwindet zugleich das letzte Überbleibsel eines einst klangvollen Namens im Kasseler Einzelhandel mit noch längerer Tradition: Jahrzehntelang war „Fernseh-Vesper“ beziehungsweise „Elektro-Vesper“ eine erste Adresse für Hausgeräte, Unterhaltungselektronik und alles andere mit Stecker oder Batteriebetrieb, was die Menschen heute meist in Technik-Fachmärkten zu kaufen pflegen.

Bereits 1924 wurde die Firma Vesper am Altmarkt gegründet – zunächst als Klempnerei- und Installationsbetrieb, der sein Sortiment aber schon bald um Kühlschränke, Gas- und Elektroherde sowie Radioapparate erweiterte. In Kassels schicksalhafter Oktobernacht 1943 wurden die Betriebsräume mit der gesamten umliegenden Altstadt zerstört.

Ein 1953 an der Brüderstraße errichtetes Geschäft erwies sich im Wirtschaftswunder bald als zu klein. 1959 ließ Walter Vesper am Friedrichsplatz / Ecke Obere Karlsstraße einen Neubau für sein großes Elektro-Kaufhaus mit Foto-/Optik-Sparte errichten. Bernd Holzapfel gehörte zu denen, die dort einst ihre erste Schallplatte kauften.

+ Mit 68 Jahren steht der Ruhestand bevor: Augenoptikermeister Bernd Holzapfel gibt sein Geschäfts „Brillen-Vesper“ am Friedrichsplatz zum Jahresende auf. © Dieter Schachtschneider

Die Firma Fernseh-Vesper bestand bis in die 1980er-Jahre. Walter Vesper verbrachte seinen Lebensabend auf Teneriffa, wo er 1997 bestattet wurde. In dem Haus am Friedrichsplatz betrieb Sohn Peter Vesper noch einige Jahre ein Leuchten- und Spiegelgeschäft. Die benachbarte Optikerfirma Brillen-Vesper war bereits 1964 als selbstständiges Unternehmen ausgegründet worden.

Dort hatte Bernd Holzapfel als angestellter Optikermeister begonnen. Als sich die Familie Vesper 1998 aus der Geschäftsführung zurückzog, übernahm Holzapfel den Betrieb: „Ich hatte kaum eine Wahl – sonst wäre mein Arbeitsplatz wohl weg gewesen.“

Zeit für den Ausstieg

Jetzt ist es für ihn selbst Zeit für den Ausstieg. Noch bis zum Jahresende wird Bernd Holzapfel seinen Arbeitsweg von Lohfelden wie gewohnt mit dem Fahrrad zurücklegen – bei Wind und Wetter, Tag für Tag. Und dann? Nun, „zu Hause ist ganz schön viel liegengeblieben“, sagt der Geschäftsmann. Und das Wohnmobil, das er seit drei Jahren ausbaut, wolle auch bewegt werden. Vielleicht soll es damit auch mal für länger Zeit in Richtung spanische Gefilde gehen – Elektrokaufmann Walter Vesper lässt grüßen.

In trauriger Regelmäßigkeit müssen Traditionsgeschäfte in der Kasseler Innenstadt schließen. Zuletzt traf es "Mary's Bilderladen".