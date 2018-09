Die Treppenstraße in Kassel ist wieder hip

Bummeln, entspannen, essen, trinken, Freunde treffen in Kassel: Bei gutem Wetter sitzen die Kasseler gerne in den Außenbereichen der Gastronomie auf einer der Treppenstraßen-Terrassen. So wie ursprünglich, vor über 50 Jahren, geplant. Hier sind es Gäste der Lounge-Sisha-Bar Scalis.

© Malmus