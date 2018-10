Dieb klaute in Kassel Jacke aus Auto, Fahrer saß am Steuer

In diesem Parkhaus schlug der dreiste Dieb zu.

Kassel. Dreister Diebstahl im Parkhaus „Martinskirche“: Ein Unbekannter hat am Donnerstagnachmittag eine Jacke aus einem Auto gestohlen, in dem der Fahrer saß. Anschließend flüchtete der Dieb.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können. Er wird als 30 bis 40 Jahre alter, etwa 1,70 bis 1,75 Meter großer, schlanker Mann, mit kurzen dunklen Haaren und südosteuropäischem Äußeren beschrieben. Er trug eine dunkle Jacke und eine dunkle Hose.

Nach Angaben von Polizeisprecher Matthias Mänz war ein 80-jähriger Mann aus Baunatal gegen 14.45 Uhr in sein Auto gestiegen, das in dem Parkhaus an der Obersten Gasse stand. Vor dem Einsteigen habe der Mann seine Jacke ausgezogen und auf die Rückbank gelegt. Darin sollen sich diverse Dokumente, Bankkarten, 200 Euro und ein Handy befunden. Als er sich auf den Fahrersitz gesetzt hatte und seinen Wagen starten wollte, sei es zu dem dreisten Diebstahl gekommen.

Die Jacke des Rentners war später am Nachmittag im Bereich eines nahe gelegenen Reformhauses am „Entenanger“ entdeckt worden. Der Täter hatte daraus das Geld gestohlen.

Hinweise an die Polizei unter Tel. 05 61/9100.