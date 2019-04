Für renommierten Preis nominiert: Kasseler Start-up geht mit seinen Drohnen hoch hinaus

Erst kürzlich ist das Kasseler Start-up doks.innovation beim Gründerwettbewerb "Promotion Nordhessen" für seine intelligenten Drohnen ausgezeichnet worden. Jetzt ist es für einen weiteren renommierten Innovationspreis nominiert.

Wenn’s läuft, dann läuft’s. Diese alte Regel bestätigt sich gerade beim Kasseler Start-up doks.innovation. Erst kürzlich hatte das Software- und Robotikunternehmen, das Automatisierungs- und Erfassungstechniken für Drohnen entwickelt, die Warenbestände in Hochregallagern oder großen Freigeländen scannen, gleich zwei Auszeichnungen beim diesjährigen Gründerwettbewerb „Promotion Nordhessen“ abgeräumt. Jetzt steht es im Finale des Innovators’ Pitch 2019, einem internationalen Wettbewerb für junge Start-ups des IT-Branchenverbands Bitkom.

Unter mehr als 200 Bewerbern aus 20 Ländern konnte sich doks.innovation dabei mit acht weiteren Bewerbern durchsetzen. Nominiert ist das Unternehmen in der Kategorie „Digital Supply Chain“, was sich mit digitaler Lieferkette übersetzen lässt.

„Das ist schon eine Bestätigung für unsere Arbeit“, sagt Software-Entwickler und Mitgründer Mike Becker. Fünf Preise hat das Start-up seit seiner Gründung 2017 bereits eingeheimst. „Dann weiß man, dass man den richtigen Weg eingeschlagen hat und die Idee gut ist“, so Becker.

Und die Idee ist folgende: Anstelle von mehreren Mitarbeitern, die mit einem Gabelstapler durch die Gänge der Warenlager fahren und den Bestand manuell erfassen, setzt das Start-up Drohnen ein. Sie fliegen die Lagerhallen und -plätze autonom ab und erfassen mit einer integrierten hochauflösenden Kamera und intelligenten Sensoren Kennzeichnungen wie etwa Codes oder Artikelnummern. Die Daten werden in Echtzeit mithilfe einer eigens entwickelten Software an das Warenwirtschaftssystem des Kunden übermittelt.

„Das spart Zeit und Geld“, sagt Marketing Managerin Julia Luft. Ganz konkret 80 Prozent der Zeit und 90 Prozent der Kosten bei manueller Bestandserfassung. Denn ein Mitarbeiter kann mehrere Drohnen parallel in die Luft schicken. Und eine Drohne kann beidseitig scannen. Zudem verringert sich die Fehlerquelle Mensch. Nebenbei erhalten die Kunden unter anderem noch Informationen über Temperatur, Verpackungsqualität, Palettenqualität und mögliche Schäden an ihren Waren.

Käufer hat doks.innovation inzwischen europaweit. Zu ihnen zählen beispielsweise der Automobilhersteller Audi, der Stahlerzeuger thyssenkrupp Steel AG und der Nahtrungsmittelhersteller Mars Inc. „Die Drohnen können sowohl geleast als auch gekauft werden“, erläutert Becker das Geschäftsmodell. Doks.innovation schult die Mitarbeiter zuvor im Umgang mit den Fluggeräten.

Am Mittwoch, 10. April, entscheidet eine Jury auf dem interaktiven Business Festival hub.berlin, ob doks.innovation erneut ausgezeichnet wird. Bis dahin tüfteln die Teams in Kassel, Dortmund und Hamburg an der Weiterentwicklung der Drohnen. Vollautonom sollen sie irgendwann fliegen können. „Dann können sie auch nachts, ganz ohne Mitarbeiterbeteiligung, eingesetzt werden“, sagt Becker.

doks.innovation: So entstand das Start-up

Hervorgegangen ist das Start-up doks.innovation 2017 aus einem Forschungsprojekt am Fraunhofer Institut für Materialfluss und Logistik (IML) in Dortmund. 2018 siedelte das Unternehmen nach Kassel ins Technologie- und Gründerzentrum FiDT um. Inzwischen zählt es 15 Mitarbeiter. Der Firmenname doks.innovation setzt sich aus den Kennzeichen der Städte Dortmund und Kassel zusammen.