Einbrecher stiegen in Kneipe am Entenanger in Kassel ein

Mitte. Nach einem Einbruch in eine Kneipe am Entenanger in der Innenstadt sucht die Polizei nach Zeugen.

Unbekannte waren in der Nacht zum Montag dort eingebrochen und hatten versucht, einen Tresor und einen Zigarettenautomaten aufzuhebeln. Sie waren dabei jedoch gescheitert und offenbar ohne Beute geflüchtet.

Der Einbruch war laut Polizeisprecher Matthias Mänz am Montagmorgen gegen 10.30 Uhr beim Öffnen der Gaststätte durch den Inhaber entdeckt worden. Gegenüber den Beamten des Kriminaldauerdienstes gab er an, dass die Kneipe gegen 1.30 Uhr in der Nacht geschlossen worden war und zu diesem Zeitpunkt noch alles in Ordnung gewesen sei. In der Zwischenzeit waren die Täter über den in Richtung Martinsplatz liegenden Innenhof in das Lokal eingebrochen, indem sie eines der Fenster aufhebelten.

Hinweise: Tel. 0561/9100.

