Eltern geben in Kassel rund 65 Euro aus: Das kommt alles in die Schultüte

Kassel. Die Kasseler geben im Schnitt rund 65 Euro für Geschenke zur Einschulung aus. Vor allem Süßigkeiten landen in der Zuckertüte.

Die Einschulung ist für viele Kinder und ihre Eltern ein großer Tag. Am kommenden Dienstag beginnt für mehr als 3500 i-Männchen aus Stadt und Landkreis Kassel ihre Schulzeit. Dabei darf die Schultüte nicht fehlen. 64,69 Euro geben die Kasseler im Schnitt für den Inhalt der Zuckertüte ihrer Kinder aus. Das hat der Onlineshop Geschenkidee ermittelt. Demnach landen die Kasseler über dem Bundesdurchschnitt von 62 Euro. Doch was genau kaufen sie? Und welche Schultüten sind besonders beliebt?

„Der Renner sind Basteltüten“, sagt Nicola Bietau, Inhaberin vom Schreibwarenladen Bietau Bürobedarf an der Wilhelmshöher Allee. Die Blanko-Zuckertüten gibt es in verschiedenen Farben. Sie sind nur mit einem Filzrand versehen. Den Rest können die Eltern nach ihren eigenen Vorstellungen gestalten. „Ansonsten sind vor allem Tiermotive gefragt“, berichtet Bietau.

Das bestätigt auch Stephan Engel, Geschäftsführer der Galeria Kaufhof in der Oberen Königsstraße. Basteltüten lägen im Trend, so Engel. Beliebte Motive seien vor allem Feen, Prinzessinnen, Pferde, Fußball, der Weltraum sowie der Disney-Klassiker Cars. Kosten: zwischen 3,29 und 19,99 Euro. „Die meistverkauften liegen bei 12,99 Euro“, so Engel. Den Großteil der Schultüten verkauft das Warenhaus in den letzten 14 Tage vor Schulbeginn, vor allem in der letzten Ferienwoche boomt das Geschäft.

Was sind die Favoriten für die Füllung? „Der größte Anteil liegt bei den Süßwaren wie Gummibärchen und Schokolade. Besonders beliebt sind große Lollis“, sagt Engel. Ansonsten komme vor allem in die Schultüte, was für die Schule gebraucht wird, also Bunt- und Bleistifte, Radiergummis, Anspitzer, aber auch Plüschtiere. Auch Nicola Bietau verkauft für die Zuckertüte vor allem Klassiker wie Hefte, Stifte und Radiergummis. „Aber auch Stempel für Kinder und Aufkleber gehen gut.“

Dieses Video ist ein Inhalt der Videoplattform Glomex und wurde nicht von der HNA erstellt.

„Der Schulanfang ist neben Weihnachten unser Hauptgeschäft“, sagt Bietau. Und das weniger wegen der Schultüten, sondern weil alle Schüler Hefte, Ordner, Füller und Bleistifte brauchen. Viele Eltern kommen mit einer Empfehlungsliste der Schule in Bietaus Laden. Zwischen 50 und 70 Euro kostet so eine Erstausstattung für einen Schulanfänger, schätzt sie. Verkaufsrenner sind vor allem Hefte, Collegeblöcke und Schnellhefter.

Zunehmende Konkurrenz machen Bietau die Discounter. Aldi, Lidl und Co. hätten seit etwa zwei Jahren zum Schulanfang gezielter Produkte im Sortiment. Bietau hält dem vor allem gute Qualität, ein vielfältiges Sortiment und kompetente Beratung entgegen. „Bei uns gibt es beispielsweise eine Vielzahl an unterschiedlichen Heften, Stiften und Füllern. Außerdem führen wir ein großes Sortiment an Recyclingprodukten“, sagt Bietau.

Zurück zur Analyse des Onlineshops Geschenkidee: Am großzügigsten sind demnach die Mainzer (Rheinland-Pfalz). Sie lassen sich die Geschenke zum Schulstart rund 130 Euro kosten. Am sparsamsten hingegen sind die Homburger (Saarland) mit knapp 23 Euro. Für die Analyse wurde der durchschnittliche Einkaufswert beim Kauf von Produkten zum Schulanfang in den jeweils drei größten Städten der einzelnen Bundesländer untersucht. In Hessen bilden die Kasseler das Schlusslicht. Die Frankfurter geben demnach 66,62 Euro aus. Die Wiesbadener liegen mit 68,76 Euro knapp darüber.

