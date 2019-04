Eis-Vielfalt am Friedrichsplatz: Bei "Eislust" gibt's ungewöhnliche Sorten

Schwarzgraue Eiscreme mit Sesamkörnern, Salzkaramell und Orange-Basilikum

+ © Dieter Schachtschneider Haben etwa 80 Eis-Varianten im Angebot: Betreiber Peter Gebhardt (links) und Mitarbeiter Torsten Heckmann im neuen „Eislust“ am Friedrichsplatz. © Dieter Schachtschneider

"Eislust" gibt es nun auch in Kassel: In einem früheren Brillengeschäft verkauft das Göttinger Unternehmen in der Innenstadt ständig wechselnde Eis-Varianten zunächst auf die Hand.