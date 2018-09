Erneut weniger Arbeitslose in und um Kassel

Kassel. Der positive Trend auf dem Arbeitsmarkt setzt sich fort: Mit Herbstbeginn verzeichnet die Statistik wieder weniger Arbeitslose gegenüber dem Vormonat und dem Vorjahr.

Die Zahlen in der Übersicht:

14.426 Jobsuchende gibt es demnach aktuell im Agenturbezirk Kassel, zu dem neben Stadt und Landkreis Kassel auch der Werra-Meißner-Kreis gehört.

Das sind 624 Arbeitssuchende weniger als im August und sogar 1458 (-9,2 Prozent) weniger als im September 2017.

Die Arbeitslosenquote rutscht damit auf nur noch 5 Prozent. Vor einem Monat waren es 5,3, vor einem Jahr noch 5,6 Prozent gewesen.

Agenturchef Detlef Hesse erwartet mit Blick auf die sinkenden Arbeitslosenzahlen auch für die kommenden Monate keine Kehrtwende. „Nordhessens Arbeitsmarkt ist aktuell auf einem stabilen Erholungskurs“, resümiert er. „Negative Überraschungen sind bei aller Vorsicht nicht wirklich zu erwarten.“

Gleichzeitig warnt Hesse jedoch davor, jetzt selbstzufrieden die Hände in den Schoß zu legen. Nicht nur der große Fachkräftebedarf bleibe eine Herausforderung, auch jeder Arbeitsloser sei einer zu viel. „Und gerade diejenigen, die trotz der sehr guten Bedingungen noch nicht den Sprung zurück ins Erwerbsleben geschafft haben, bedürfen jetzt unserer besonderen Aufmerksamkeit und Unterstützung“, so Hesse. Passgenaue Qualifikation in individueller Begleitung durch die Arbeitsagentur bleibe für Jobsuchende der Schlüssel zur Integration. „Permanente Weiterbildung ist aber auch ein Muss für bereits Erwerbstätige, um ihren Arbeitsplatz langfristig zu sichern“, appelliert der Agenturchef an alle anderen.

Jobsuche: Chancen stehen aktuell für Arbeitslose gut

Auch Jürgen Kümpel, Geschäftsführer der Vereinigung der hessischen Unternehmerverbände in Nordhessen, fordert Betroffene auf, sich zu engagieren. „Gerade jetzt, wo die Unternehmen händeringend nach Arbeitskräften suchen, stehen die Chancen gut, den Eintritt von der Arbeitslosigkeit in Beschäftigung zu schaffen. Selbst für Arbeitslose ohne oder nur mit geringen Fachkenntnissen sollte dies möglich sein“, so Kümpel. Voraussetzung hierfür sei allerdings die Bereitschaft der Betroffenen, sich dieser Aufgabe zu stellen. „Unterstützung zur passgenauen Qualifizierung gibt es von vielen Seiten“, kommentiert er die aktuelle Entwicklung des Arbeitsmarktes.

Gleichzeitig gibt Kümpel zu Bedenken, dass die Arbeitslosenquote in der Stadt Kassel in den letzten Jahren durch die Anstrengungen der Arbeitsagentur und der Wirtschaft zwar stark gesunken sei, mit 7,1 Prozent im hessischen Vergleich bei Kreisen und kreisfreien Städten aber noch immer den vorletzten Platz belege. Schlechter schneide nur Offenbach mit 8,9 Prozent ab.

„Die gute Entwicklung in Kassel ist nur die halbe Wahrheit. Sie darf nicht über die schlechte Platzierung im Hessenvergleich hinwegtäuschen“, mahnt Kümpel. Auch beim Vergleich nach Arbeitsamtsbezirken (AA) liege Kassel mit 5,0 Prozent auf dem viertletzten Platz.